Walmart abre nuevas vacantes y busca personal con o sin experiencia

Si anda buscando trabajo, ponga atención porque Walmart Costa Rica abrió nuevas oportunidades laborales y habilitó su sitio oficial para que cualquier persona interesada pueda aplicar, incluidas personas con discapacidad.

Walmart tiene varios puestos de trabajo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Las vacantes activas son en distintas áreas de sus tiendas, bodegas y centros de distribución. La empresa recalcó que todas sus plazas están abiertas a talento con discapacidad y que buscan personal con deseos de aprender, crecer y estabilizarse laboralmente.

Las personas interesadas pueden ingresar directamente a la plataforma oficial: walmartcentroamerica.talkpush.com, o bien ver el QR de la siguiente imagen donde encontrarán la lista de puestos, requisitos y el formulario para aplicar:

Walmart tiene varias vacantes, este QR lo lleva a la página donde puede verlas. (Walmart/Walmart)

Según la empresa, quienes ingresen a trabajar tendrán acceso a varios beneficios que forman parte del paquete interno:

Bono por resultados de la unidad.

de la unidad. Días libres Walmart.

Asesoría legal, financiera, psicológica y médica.

Descuento de asociado en todas las tiendas del grupo.

en todas las tiendas del grupo. Seguro de vida.

Y otros incentivos propios de la compañía.

Walmart recordó que todas las postulaciones deben hacerse en línea y que no están recibiendo currículums de manera presencial en tiendas.

La empresa insiste en que están en busca de personas responsables, con disposición para trabajar en equipo y con ganas de desarrollarse dentro de una compañía estable y con oportunidades de crecimiento.

Consejos para aplicar a puestos de trabajo: