Walmart tiene varios puestos de trabajo y buscan personas con o sin experiencia

Acá le contamos cómo puede aplicar a los empleos de Walmart

Por Fabiola Montoya Salas

Walmart abrió vacantes en Heredia y está reclutando personal de operaciones, con plazas abiertas también para talento con discapacidad.








