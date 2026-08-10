Empleo Costa Rica

¡Oportunidad laboral! 45 empresas ofrecerán más de 1.000 empleos en el Colegio de Ciencias Económicas

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Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Un total de 45 empresas vinculadas con las áreas de ciencias económicas, ingeniería, tecnologías de la información, manufactura, ciencias de la vida, logística, servicio al cliente y administración ofrecerán más de 1.000 empleos este lunes 10 de agosto, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, en el Colegio de Ciencias Económicas, en San Pedro.








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Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Periodista de Economía y Finanzas de El Financiero. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo y Comunicación de Masas.

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