¡Oportunidad laboral! 45 empresas ofrecerán más de 1.000 empleos en el Colegio de Ciencias Económicas

Un total de 45 empresas vinculadas con las áreas de ciencias económicas, ingeniería, tecnologías de la información, manufactura, ciencias de la vida, logística, servicio al cliente y administración ofrecerán más de 1.000 empleos este lunes 10 de agosto, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, en el Colegio de Ciencias Económicas, en San Pedro.

Las vacantes abarcan oportunidades para personas con distintos niveles de formación y experiencia, respondiendo a las necesidades actuales del sector productivo nacional.

“La Feria de Empleo representa una oportunidad para acercar a las empresas con el talento nacional, facilitar procesos de reclutamiento y contribuir a que más personas encuentren una oportunidad de empleo formal y de calidad”, destacó Luis Restrepo, representante de la Junta Directiva del Colegio de Ciencias Económicas.

Un total de 45 empresas vinculadas con las áreas de ciencias económicas, ingeniería, tecnologías de la información, manufactura, ciencias de la vida, logística, servicio al cliente y administración ofrecerán más de 1.000 empleos este lunes 10 de agosto.

En la actualidad, solo 42 de cada 100 mujeres en edad de trabajar participan en el mercado laboral, mientras que entre los hombres la participación alcanza 66 de cada 100.

La brecha también se refleja en el acceso al empleo: 39 de cada 100 mujeres cuentan con un trabajo, frente a 62 de cada 100 hombres.

Otro de los retos es la informalidad. Actualmente, el 37,6% de la población ocupada, equivalente a cerca de 819.000 personas, trabaja en condiciones informales, sin acceso pleno a beneficios como la seguridad social y una futura pensión.

Además, únicamente el 9,8% de las personas ocupadas realiza teletrabajo, modalidad que continúa siendo aprovechada principalmente por hombres.

Las carreras con mayor demanda pertenecen a áreas como Administración de Empresas, Finanzas y Contaduría, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Calidad, Ingeniería Química e Ingeniería Electrónica, sectores que mantienen una alta contratación en servicios, manufactura y ciencias de la vida, según la Coalición de Iniciativas para el Desarrollo (Cinde).

10/08/2026 Colegio de Ciencias Económicas, Feria de empleo, fotografía: Marvin Caravaca. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)

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