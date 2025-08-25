Oportunidad laboral en la CNFL: abren nuevos concursos para puestos técnicos y profesionales

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) anunció la apertura de dos concursos mixtos de reclutamiento, disponibles apara personas externas y para quienes ya laboran en la institución. El objetivo es conformar un registro de elegibles y atender vacantes en áreas técnicas y profesionales.

La inscripción estará habilitada únicamente del 25 al 27 de agosto de 2025, hasta las 4:00 p. m., y se realiza de manera digital a través de formularios específicos.

(Jeffrey Zamora R)

El Concurso Mixto 08-2025 corresponde a la clase de Técnico en Líneas de Distribución 1, con un salario base compuesto de ₡532.507 por 48 horas semanales. Entre las funciones se incluyen trabajos en altura en líneas eléctricas secundarias y primarias desenergizadas, instalación de postes y anclas, así como labores de asistencia a técnicos de mayor rango.

Para optar por este puesto se requiere haber aprobado al menos el noveno año de secundaria y contar con un título técnico medio en electricidad, electrotecnia o electromecánica, obtenido en un colegio técnico, en el INA o en una institución reconocida por el MEP.

Además, es indispensable poseer licencia B1 y deseable la B3.

Por otra parte, el Concurso Mixto 09-2025 ofrece plazas en la categoría de Profesional 1, con un salario base de ₡675.051. Estas vacantes abarcan cinco áreas: Seguridad, Dotación y Soporte a Infraestructura, Centro de Control de Energía, Gobierno de Tecnología e Infraestructura y Operación – Servicios TI.

Los requisitos varían según la especialidad, pero en general se exige el grado de bachiller universitario en carreras como Criminología, Ingeniería Informática, Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o Administración con énfasis en Banca y Finanzas, además de la incorporación al colegio profesional correspondiente cuando aplique.

¿Cuál es el proceso a seguir?

El mecanismo de selección incluye pruebas psicométricas, evaluaciones teórico–prácticas o videoentrevistas, y entrevistas por competencias, que en ambos concursos tienen un peso determinante. Solo avanzan quienes cumplen con los requisitos formales y presentan la documentación completa dentro del plazo.

Las personas que alcancen una nota igual o superior a 70 quedarán en el registro de elegibles, condición que se mantiene hasta por dos años para atender futuras vacantes en las mismas clases o especialidades.

Inscripción y consultas

La inscripción se realiza en línea mediante los formularios habilitados:

Técnico en Líneas de Distribución 1: formulario aquí

formulario aquí Profesional 1: formulario aquí

Para consultas adicionales, la CNFL dispuso el correo electrónico empleo@cnfl.go.cr.