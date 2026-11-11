Organización internacional en Costa Rica abrió vacante de coordinación en proyectos de sostenibilidad

La gestión de iniciativas enfocadas en sostenibilidad y cooperación técnica abre opciones laborales de largo plazo dentro del mercado profesional costarricense. Un programa de alcance global, enfocado en la transformación productiva y el manejo ambiental, habilitó una convocatoria externa para contratar a una persona en un puesto de coordinación a tiempo completo, bajo un nombramiento proyectado por un periodo de cinco años en el país.

Proyecto enfocado en sostenibilidad agrícola

La plaza corresponde a la coordinación del proyecto Financiamiento para la Reducción y Gestión de Agroquímicos Plus (FARM+, por sus siglas en inglés) en Costa Rica. La iniciativa es ejecutada por la Organización para Estudios Tropicales (OET), cuenta con el financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés) y se implementa en articulación con el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El proyecto busca disminuir el uso de agroquímicos y fomentar la adopción de prácticas agrícolas sostenibles y adaptadas al cambio climático mediante el fortalecimiento de políticas públicas y la canalización de recursos financieros. El contrato contempla una vigencia de 60 meses vinculada al desarrollo del programa, con sede operativa en la Gran Área Metropolitana (GAM).

Una familia disfruta de un día soleado en un parque de un centro de desarrollo turístico en Costa Rica, destacando el bienestar y progreso social en la región. (Shutterstock)

Perfil académico y trayectoria requerida

La convocatoria está dirigida a profesionales con formación interdisciplinaria y trayectoria en el sector ambiental, productivo o de cooperación:

Formación universitaria: Título de maestría o, en su defecto, grado universitario (licenciatura o bachillerato) en Administración de Empresas, Economía Agrícola, Ingeniería Agronómica, Manejo de Recursos Naturales, Ciencias Ambientales, Políticas Públicas o disciplinas afines.

Título de maestría o, en su defecto, grado universitario (licenciatura o bachillerato) en Administración de Empresas, Economía Agrícola, Ingeniería Agronómica, Manejo de Recursos Naturales, Ciencias Ambientales, Políticas Públicas o disciplinas afines. Experiencia en gestión: Mínimo cinco años de trayectoria en coordinación, dirección o administración de proyectos.

Mínimo cinco años de trayectoria en coordinación, dirección o administración de proyectos. Experiencia en organismos internacionales: Al menos dos años en labores de coordinación, gestión o asesoría en proyectos vinculados a agencias del sistema de las Naciones Unidas (como PNUD, FAO o el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente) o entidades de la banca multilateral de desarrollo (como el Banco Interamericano de Desarrollo o CAF).

Al menos dos años en labores de coordinación, gestión o asesoría en proyectos vinculados a agencias del sistema de las Naciones Unidas (como PNUD, FAO o el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente) o entidades de la banca multilateral de desarrollo (como el Banco Interamericano de Desarrollo o CAF). Conocimiento temático: Al menos tres años de experiencia en iniciativas relacionadas con sostenibilidad, desarrollo rural, producción agropecuaria, conservación o cambio climático. Es deseable contar con experiencia previa en manejo de agroquímicos o esquemas agrícolas sostenibles.

Al menos tres años de experiencia en iniciativas relacionadas con sostenibilidad, desarrollo rural, producción agropecuaria, conservación o cambio climático. Es deseable contar con experiencia previa en manejo de agroquímicos o esquemas agrícolas sostenibles. Liderazgo: Al menos dos años en supervisión de personal técnico y administrativo, así como capacidad comprobada para coordinar equipos multidisciplinarios.

Al menos dos años en supervisión de personal técnico y administrativo, así como capacidad comprobada para coordinar equipos multidisciplinarios. Otros requisitos: Dominio intermedio-avanzado del idioma inglés (lectura y redacción de documentos técnicos), licencia de conducir B1 al día y estatus legal para laborar en Costa Rica. El puesto exige disponibilidad para viajar dentro y fuera del país.

Labores operativas y de liderazgo

La persona seleccionada asumirá la conducción técnica y administrativa de la Unidad de Gestión del Proyecto. Entre sus responsabilidades principales destacan:

Velar por el cumplimiento de los cinco componentes del proyecto, sus metas y los cronogramas aprobados por los organismos cooperantes.

Ejercer la representación operativa y técnica de la unidad ante la junta directiva del proyecto.

Supervisar la ejecución financiera, la asignación presupuestaria y los procesos de desembolso en coordinación con el PNUD.

Conducir los procesos de incidencia en políticas públicas orientados a la reducción de agroquímicos.

Coordinar la contratación y supervisión de consultorías técnicas y del personal administrativo de la iniciativa.

Mantener la coordinación interinstitucional permanente con MINAE, MAG, el sector privado, la academia y organizaciones cooperativas.

Asegurar el cumplimiento de los planes de salvaguardas ambientales, de derechos humanos y de género durante la ejecución de las actividades.

Proceso de postulación y fecha límite

El periodo para la recepción de candidaturas concluirá el 15 de noviembre de 2026.

Las personas interesadas deben remitir su postulación al correo electrónico reclutamiento@tropicalstudies.org, especificando en el asunto el código del concurso (FARM 03-011126).

El expediente debe incluir una copia del título universitario, hoja de vida actualizada en español y las certificaciones laborales emitidas por las entidades empleadoras previas que comprueben los años de experiencia exigidos (las cartas de recomendación no son válidas como comprobante laboral). Cualquier consulta sobre el proceso debe dirigirse a esa misma dirección electrónica a más tardar un día hábil antes del cierre de la convocatoria.