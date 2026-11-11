Empleo Costa Rica

Organización internacional en Costa Rica abrió vacante de coordinación en proyectos de sostenibilidad

Por Redacción EF

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La gestión de iniciativas enfocadas en sostenibilidad y cooperación técnica abre opciones laborales de largo plazo dentro del mercado profesional costarricense. Un programa de alcance global, enfocado en la transformación productiva y el manejo ambiental, habilitó una convocatoria externa para contratar a una persona en un puesto de coordinación a tiempo completo, bajo un nombramiento proyectado por un periodo de cinco años en el país.








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Redacción EF

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