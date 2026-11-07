¿Quiere trabajar en un reconocido organismo internacional desde Costa Rica con un salario de más de $70.000 al año? Esta es su oportunidad

Acceder a una vacante dentro de un organismo internacional sin salir del territorio costarricense y con una remuneración en moneda extranjera es una opción poco habitual en el mercado laboral local.

Una entidad multilateral con sede en San José abrió una convocatoria externa para incorporar a una persona profesional a tiempo completo, bajo un esquema de dedicación exclusiva y con un paquete que supera los $70.000 al año más beneficios complementarios.

Una plaza de coordinación en la Corte IDH

La oportunidad laboral corresponde a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), tribunal internacional cuya sede se encuentra en Los Yoses, San Pedro de Montes de Oca. El organismo busca contratar a la persona encargada de la coordinación del Centro de Formación de la institución.

El nombramiento se formalizará mediante un contrato con la Dirección de Cooperación Internacional y Capacitación por un periodo inicial de dos años, con posibilidad de renovación de acuerdo con el desempeño y las necesidades institucionales. Se trata de una categoría de puesto P1-9, con jornada completa y exclusividad.

Salario de más de $71.000 al año y beneficios

La plaza contempla un salario bruto anual de $71.967,34. Además del ingreso fijo, el organismo ofrece un paquete de beneficios que incluye:

Afiliación al Fondo de Jubilaciones y Pensiones de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Seguro de gastos médicos subsidiado.

Seguro de vida.

Boleto aéreo en clase económica para el inicio y el término del contrato (en caso de requerirse traslado internacional).

Perfil académico y experiencia solicitada

Para postularse a la vacante, la Corte IDH estableció un perfil multidisciplinario que combina formación universitaria con experiencia en gestión educativa y de proyectos:

Grado universitario: Título en Derecho, Administración, Ciencias de la Educación o disciplinas afines. La institución valorará positivamente si la persona postulante cuenta con estudios de posgrado.

Título en Derecho, Administración, Ciencias de la Educación o disciplinas afines. La institución valorará positivamente si la persona postulante cuenta con estudios de posgrado. Experiencia laboral: Trayectoria comprobada en planificación estratégica y operativa, así como en la coordinación de programas formativos en modalidades presenciales, virtuales e híbridas. También se solicita experiencia en liderazgo de equipos de trabajo y administración de recursos.

Trayectoria comprobada en planificación estratégica y operativa, así como en la coordinación de programas formativos en modalidades presenciales, virtuales e híbridas. También se solicita experiencia en liderazgo de equipos de trabajo y administración de recursos. Conocimientos sectoriales: Se valorará significativamente el conocimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la jurisprudencia del tribunal, así como la experiencia en la administración de centros de formación y en el establecimiento de alianzas interinstitucionales y académicas.

Se valorará significativamente el conocimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la jurisprudencia del tribunal, así como la experiencia en la administración de centros de formación y en el establecimiento de alianzas interinstitucionales y académicas. Idiomas: Dominio avanzado de español e inglés en lectura, escritura y expresión oral. El conocimiento de francés o portugués se considerará un elemento deseable.

Dominio avanzado de español e inglés en lectura, escritura y expresión oral. El conocimiento de francés o portugués se considerará un elemento deseable. Herramientas digitales: Manejo eficiente de programas ofimáticos, bases de datos especializadas y aplicaciones orientadas a la investigación y gestión en entornos digitales.

El dominio de idiomas y la experiencia en gestión de proyectos académicos figuran entre las competencias más demandadas en el ámbito multilateral.

Responsabilidades del cargo

Quien resulte seleccionado asumirá la conducción integral del Centro de Formación del tribunal. Entre las tareas principales destacan:

Planificar, implementar y supervisar los programas y actividades formativas orientadas a distintos públicos de la región.

Formular estrategias orientadas a la sostenibilidad financiera del centro de formación.

Gestionar acuerdos y alianzas con universidades, centros de estudio, instituciones públicas y otros organismos internacionales.

Elaborar informes de resultados, cronogramas de trabajo, propuestas presupuestarias y recopilar medios de verificación de las actividades realizadas.

Coordinar la producción de contenidos, publicaciones y recursos pedagógicos junto a las demás áreas de la Corte IDH.

Plazos y etapas para presentar la candidatura

El proceso de recepción de postulaciones permanecerá abierto hasta el 5 de diciembre de 2026. Las personas interesadas deben completar el formulario en línea dispuesto por el departamento de recursos humanos del organismo.

El reclutamiento contempla varias fases sucesivas:

Preselección: Revisión de antecedentes y atestados de las candidaturas presentadas. Prueba técnica: Las personas preseleccionadas serán notificadas por correo electrónico para rendir una evaluación técnica en formato y plazo definidos oportunamente. Entrevista personal: Quienes superen la fase técnica avanzarán a la etapa de entrevista antes de la designación definitiva.

En caso de resultar elegida, la persona deberá presentar las copias legalizadas de sus títulos universitarios y las constancias laborales de los cargos desempeñados.