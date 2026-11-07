Empleo Costa Rica

¿Quiere trabajar en un reconocido organismo internacional desde Costa Rica con un salario de más de $70.000 al año? Esta es su oportunidad

Por Redacción EF

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Acceder a una vacante dentro de un organismo internacional sin salir del territorio costarricense y con una remuneración en moneda extranjera es una opción poco habitual en el mercado laboral local.








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Redacción EF

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