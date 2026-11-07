¿Quiere trabajar en un reconocido organismo internacional desde Costa Rica con un salario de más de $70.000 al año? Esta es su oportunidad

Acceder a una vacante dentro de un organismo internacional sin salir del territorio costarricense y con una remuneración en moneda extranjera es una opción poco habitual en el mercado laboral local.
Una entidad multilateral con sede en San José abrió una convocatoria externa para incorporar a una persona profesional a tiempo completo, bajo un esquema de dedicación exclusiva y con un paquete que supera los $70.000 al año más beneficios complementarios.
Una plaza de coordinación en la Corte IDH
La oportunidad laboral corresponde a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), tribunal internacional cuya sede se encuentra en Los Yoses, San Pedro de Montes de Oca. El organismo busca contratar a la persona encargada de la coordinación del Centro de Formación de la institución.
El nombramiento se formalizará mediante un contrato con la Dirección de Cooperación Internacional y Capacitación por un periodo inicial de dos años, con posibilidad de renovación de acuerdo con el desempeño y las necesidades institucionales. Se trata de una categoría de puesto P1-9, con jornada completa y exclusividad.
Salario de más de $71.000 al año y beneficios
La plaza contempla un salario bruto anual de $71.967,34. Además del ingreso fijo, el organismo ofrece un paquete de beneficios que incluye:
- Afiliación al Fondo de Jubilaciones y Pensiones de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
- Seguro de gastos médicos subsidiado.
- Seguro de vida.
- Boleto aéreo en clase económica para el inicio y el término del contrato (en caso de requerirse traslado internacional).
Perfil académico y experiencia solicitada
Para postularse a la vacante, la Corte IDH estableció un perfil multidisciplinario que combina formación universitaria con experiencia en gestión educativa y de proyectos:
- Grado universitario: Título en Derecho, Administración, Ciencias de la Educación o disciplinas afines. La institución valorará positivamente si la persona postulante cuenta con estudios de posgrado.
- Experiencia laboral: Trayectoria comprobada en planificación estratégica y operativa, así como en la coordinación de programas formativos en modalidades presenciales, virtuales e híbridas. También se solicita experiencia en liderazgo de equipos de trabajo y administración de recursos.
- Conocimientos sectoriales: Se valorará significativamente el conocimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la jurisprudencia del tribunal, así como la experiencia en la administración de centros de formación y en el establecimiento de alianzas interinstitucionales y académicas.
- Idiomas: Dominio avanzado de español e inglés en lectura, escritura y expresión oral. El conocimiento de francés o portugués se considerará un elemento deseable.
- Herramientas digitales: Manejo eficiente de programas ofimáticos, bases de datos especializadas y aplicaciones orientadas a la investigación y gestión en entornos digitales.
Responsabilidades del cargo
Quien resulte seleccionado asumirá la conducción integral del Centro de Formación del tribunal. Entre las tareas principales destacan:
- Planificar, implementar y supervisar los programas y actividades formativas orientadas a distintos públicos de la región.
- Formular estrategias orientadas a la sostenibilidad financiera del centro de formación.
- Gestionar acuerdos y alianzas con universidades, centros de estudio, instituciones públicas y otros organismos internacionales.
- Elaborar informes de resultados, cronogramas de trabajo, propuestas presupuestarias y recopilar medios de verificación de las actividades realizadas.
- Coordinar la producción de contenidos, publicaciones y recursos pedagógicos junto a las demás áreas de la Corte IDH.
Plazos y etapas para presentar la candidatura
El proceso de recepción de postulaciones permanecerá abierto hasta el 5 de diciembre de 2026. Las personas interesadas deben completar el formulario en línea dispuesto por el departamento de recursos humanos del organismo.
El reclutamiento contempla varias fases sucesivas:
- Preselección: Revisión de antecedentes y atestados de las candidaturas presentadas.
- Prueba técnica: Las personas preseleccionadas serán notificadas por correo electrónico para rendir una evaluación técnica en formato y plazo definidos oportunamente.
- Entrevista personal: Quienes superen la fase técnica avanzarán a la etapa de entrevista antes de la designación definitiva.
En caso de resultar elegida, la persona deberá presentar las copias legalizadas de sus títulos universitarios y las constancias laborales de los cargos desempeñados.