Sutel abre concurso de empleo público con salario de casi ₡1,6 millones

La Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) es la entidad responsable de regular el mercado de las telecomunicaciones en el territorio nacional. Sus funciones incluyen garantizar la calidad de los servicios y administrar el espectro radioeléctrico.

Para cumplir con sus obligaciones operativas, esta institución estatal requiere mantener su planilla actualizada. Las dependencias gubernamentales utilizan la figura del empleo público para incorporar personal especializado mediante carteles de contratación.

La Sutel mantiene abierto un concurso externo. La entidad reguladora busca incorporar a un profesional para la Dirección General de Operaciones.

El certamen está identificado con el número No.003-2026. El objetivo es llenar en propiedad la plaza registrada dentro de la institución reguladora.

El salario actual de la plaza es de ¢1.597.900. La persona seleccionada tendrá un nombramiento en propiedad sujeto a un período de prueba de tres meses.

El periodo de recepción inició el 2 de febrero. La institución comunicó mediante sus redes oficiales que el plazo del concurso se extenderá hasta el 16 de marzo de 2026.

Los interesados tienen tiempo de enviar su documentación hasta las 11:30 p. m. de la fecha límite señalada. Cumplir con este horario es un requerimiento administrativo para la validez de la oferta.

El perfil exige una licenciatura o bachillerato con maestría. Las áreas aceptadas incluyen ingeniería informática, sistemas y desarrollo de software.

Los postulantes deben demostrar un mínimo de 12 meses de experiencia laboral. La labor debe enfocarse en áreas como desarrollo de software o gestión de proyectos.

La entidad reguladora de las comunicaciones requiere actualizar el recurso humano responsable del mantenimiento en los ecosistemas digitales.

La Sutel solicita leer la base de selección. Este documento normativo contiene las reglas y los criterios técnicos para ganar el concurso.

Para postularse, los candidatos deben ingresar al sistema digital habilitado. A través del hipervínculo, los aspirantes accederán a la plataforma para llenar la oferta en línea.

Además, los oferentes deben enviar sus atestados en formato PDF. Los documentos se remiten al correo melissa.mora@sutel.go.cr.

Las ofertas ingresadas fuera del plazo establecido no serán tomadas en cuenta.