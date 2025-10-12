Trabajo en Cartago: empresa busca personal; vea los requisitos y cómo aplicar

Nuevas oportunidades de trabajo en Cartago llegan para sus habitantes.

Holcim Costa Rica, empresa dedicada a la producción y comercialización de materiales para la construcción, anunció la apertura de nuevas oportunidades laborales en sus plantas ubicadas en Cartago, además de mantener vacantes abiertas de forma permanente en su portal oficial.

Actualmente, la compañía busca personal para dos posiciones específicas en el área operativa: operador(a) de mixer o chompipa y operador(a) de equipo pesado B4.

Holcim Costa Rica, empresa dedicada a la producción y comercialización de materiales para la construcción, anunció la apertura de nuevas oportunidades laborales en sus plantas ubicadas en Cartago, además de mantener vacantes abiertas de forma permanente en su portal oficial. (Cortesía Holcim/Cortesía Holcim)

Operador(a) de mixer / chompipa

El puesto está abierto para mujeres y hombres, y tiene como objetivo operar los vehículos asignados (mixer o chompipa) y trasladar el concreto desde la planta hasta los proyectos, siguiendo las indicaciones de los clientes.

Entre las tareas también se incluye velar por el inventario correcto del material recibido y entregado.

Lugar de trabajo: Planta de Concreto de Cartago.

Planta de Concreto de Cartago. Horario: Turnos rotativos con horarios nocturnos.

Turnos rotativos con horarios nocturnos. Formación académica: Primaria completa.

Primaria completa. Experiencia: De 1 a 3 años en el sector construcción manejando mixer, chompipa o vagoneta.

De 1 a 3 años en el sector construcción manejando mixer, chompipa o vagoneta. Licencias requeridas: B3 (indispensable) y D3 (deseable).

B3 (indispensable) y D3 (deseable). Conocimientos: Mecánica básica.

Operador(a) de equipo pesado B4

Esta posición está disponible para mujeres y hombres con experiencia en operación de cabezales y transporte de materiales. El trabajo consiste en operar los vehículos asignados y trasladar material entre puntos de carga y descarga, además de realizar labores de carga y descarga.

Lugar de trabajo: Planta de Geocycle en Aguacaliente, Cartago.

Planta de Geocycle en Aguacaliente, Cartago. Horario: Lunes a viernes, turnos de 10 horas a partir de las 4:00 a.m., con disponibilidad para laborar un sábado de por medio.

Lunes a viernes, turnos de 10 horas a partir de las 4:00 a.m., con disponibilidad para laborar un sábado de por medio. Formación académica: Primaria completa (deseable secundaria completa).

Primaria completa (deseable secundaria completa). Experiencia: 4 años en manejo de cabezales.

4 años en manejo de cabezales. Conocimientos adicionales: Manejo básico de herramientas ofimáticas.

Manejo básico de herramientas ofimáticas. Licencias requeridas: B4 o B3 (indispensable).

B4 o B3 (indispensable). Disponibilidad: Para viajar a nivel nacional.

Además de estas vacantes específicas, Holcim mantiene su portal de empleo actualizado con oportunidades en distintas áreas técnicas, administrativas y operativas. (Cortesía Holcim/Cortesía Holcim)

Además de estas vacantes específicas, Holcim mantiene su portal de empleo actualizado con oportunidades en distintas áreas técnicas, administrativas y operativas.

Las personas interesadas pueden consultar las plazas vigentes e inscribirse directamente en: https://www.holcim.cr/carreras

También se reciben postulaciones a través del correo reclutamiento.costarica@holcim.com, o mediante las plataformas Computrabajo y LinkedIn Holcim Costa Rica.