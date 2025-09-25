Trabajo en Costa Rica: Portafolio Inmobiliario busca llenar decenas de puestos en esta feria de empleo

El mercado laboral para puestos operativos y de servicios en el Gran Área Metropolitana (GAM) de Costa Rica mantiene una demanda impulsada por el crecimiento de proyectos comerciales, corporativos y de uso mixto que requieren personal para su correcto funcionamiento diario.

Estas posiciones, fundamentales para la experiencia de miles de visitantes y usuarios de dichos complejos, abarcan desde el mantenimiento de las instalaciones hasta la atención directa al cliente y la seguridad, constituyendo una importante fuente de empleo.

En este contexto, las ferias de empleo presenciales se consolidan como una herramienta efectiva para que las personas interesadas puedan tener un contacto directo con los reclutadores y presentar sus atestados para múltiples vacantes en un solo lugar.

Una empresa del sector inmobiliario realizará precisamente un evento de este tipo este fin de semana.

Portafolio Inmobiliario anunció que realizará una feria de empleo este sábado 27 de setiembre para llenar un total de 40 plazas laborales disponibles. El evento se llevará a cabo en Torre Universal, ubicada en Sabana Sur, en un horario continuo de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Torre Universal. (Foto: archivo)

“En Portafolio Inmobiliario abrimos 40 nuevas oportunidades de empleo. Este sábado 27 de setiembre estaremos realizando nuestra Feria de Empleo en nuestro proyecto Torre Universal”, mencionó la directora de asuntos corporativos de Portafolio Inmobiliario, Ana Laura Rojas mediante un audio.

Agregó que las plazas son para laborar en los “diferentes proyectos del Gran Área Metropolitana” que opera la compañía.

¿Cuáles son los puestos disponibles?

La convocatoria está dirigida a personas con experiencia o interés en áreas operativas. Según la empresa, estos puestos son “fundamentales para la operación y para garantizar la atención a visitantes y usuarios”.

Las áreas con vacantes disponibles son:

Limpieza

Mantenimiento

Servicio al cliente

Protección de activos

Personal para parqueo

Beneficios adicionales a las obligaciones

La empresa destacó que su oferta laboral para los nuevos colaboradores incluye una serie de beneficios que van más allá de las garantías mínimas establecidas en el Código de Trabajo.

“Además de estabilidad laboral, ofrecemos ‘beneficios’ adicionales como médico de empresas, días libres especiales y programas de desarrollo profesional”, detalló Rojas en su declaración.

La lista completa de beneficios mencionada en el comunicado oficial incluye:

Asociación solidarista

Médico de empresa

Días libres por cumpleaños, antigüedad y bienestar

Licencias por maternidad y paternidad adicionales a las de ley

¿Cómo aplicar?

Las personas interesadas en postularse a una de las 40 vacantes tienen dos vías para hacerlo: