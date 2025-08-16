Estos son los 5 Airbnb más caros de Cartago; vea lo que cobran y qué le ofrecen por la estadía

Ya sea para desconectarse de la rutina, para recargar energías o para hacer turismo local, la búsqueda del alojamiento ideal se convierte en una prioridad para quienes planifican su próximo viaje.
Es en este escenario donde Airbnb ofrece una amplia gama de propiedades que combinan el confort con la autenticidad del entorno local.
Si está pensando en aprovechar un fin de semana largo para pasear por los rincones de Cartago, le presentamos una lista con las características y beneficios que ofrecen los 5 alojamientos de mayor precio en la provincia.
Este artículo está basado en la búsqueda de los alojamientos disponibles por tres noches, del 28 de noviembre al 1.° de diciembre (el último fin de semana largo del año), para dos adultos. La lista está ordenada del valor más alto al más bajo, independientemente de su capacidad o calificación en la plataforma, según la búsqueda realizada el 7 de agosto.
1. Volare
Costo por 3 noches: ¢992.374
Ubicación: Verbena Norte, Santa Rosa, Turrialba
Capacidad: 11 huéspedes, 6 habitaciones, 6 camas, 3 baños
Descripción: “Ubicada estratégicamente cerca del río Pacuare, la capital de la aventura de Costa Rica, Volare es un santuario de lujo y aventura. Ofrece un ambiente sereno con aire fresco de montaña y vistas espectaculares”.
Beneficios:
- Jacuzzi privado las 24 horas
- Chimenea, ventiladores y calentador portátil
- Equipo deportivo y plataforma de observación
- TV con cable, Internet de alta velocidad y oficina equipada para trabajo remoto
- Frutas frescas, café y condimentos de cortesía a la llegada
- Acceso a una cascada privada
- Vista a las montañas, al lago
- Parrilla y zona de comida al aire libre
- Se permiten mascotas
2. Villa Norma
Costo por 3 noches: ¢900.086
Ubicación: Santa Cruz, Turrialba.
Capacidad: 6 huéspedes, 3 habitaciones, 4 camas, 3 baños
Descripción: “Casa de campo que combina acabados de calidad con un espacio amplio y acogedor. Ofrece un entorno tranquilo rodeado de naturaleza, ideal para relajarse y explorar”.
Beneficios:
- Cocina equipada y habitaciones confortables
- Garaje para dos automóviles
- Amplia terraza con vista al bosque
- Senderos dentro de la propiedad que conducen a un río
- TV, wifi y zona de trabajo
- Chimenea interior y área de parrilla al aire libre
- Lugar para hacer fogata
3. Bungalow de Lujo
Costo por 3 noches: ¢696.332
Ubicación: Navarro del Muñeco, Orosi.
Capacidad: 2 huéspedes, un baño compartido
Descripción: “Un bungalow espacioso y privado con una cama king y sala de estar, ideal para quienes buscan total privacidad y fácil acceso a las instalaciones del hotel adyacente”.
Beneficios clave:
- Jacuzzi privado las 24 horas
- Piscina al aire libre, climatizada
- Cercanía a restaurante, SPA Center y piscina termal
- Cafetera con cápsulas (incluye 2 cápsulas de cortesía por día)
- Champús, toallas de baño y toallas para piscina
4. Casa de Turrialba
Costo por 3 noches: ¢660.0744
Ubicación: Santa Rosa, Turrialba
Capacidad: 9 huéspedes, 4 habitaciones, 5 camas, 3.5 baños
Descripción: “Una exuberante finca cerrada de 2 acres que ofrece vistas impresionantes y una ubicación céntrica para diversas excursiones y aventuras”.
Beneficios clave:
- Piscina infinita con vistas al volcán
- TV, wifi y zona de trabajo
- Chimenea interior, ventiladores de techo y portátiles
- Cocina equipada, lavavajillas, lavadora y secadora
- Parrilla y zona de comida al aire libre
- Se permiten mascotas
5. Refugio en Tres Equis
Costo por 3 noches: ¢592.520
Ubicación: Tres Equis, Turrialba.
Capacidad: Dos dormitorios, 3 baños.
Descripción: “Una hermosa casa aislada con su propia entrada privada, rodeada de 4 acres de árboles frutales y plantas naturales, ofreciendo vistas espectaculares a la selva tropical”.
Beneficios:
- Cocina equipada, lavadora y secadora
- Parrilla y mobiliario exterior
- Vistas a la montaña y al jardín
- Wifi
- Estacionamiento seguro en garaje
- Se permiten mascotas
