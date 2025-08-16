Estos son los 5 Airbnb más caros de Cartago; vea lo que cobran y qué le ofrecen por la estadía

Ya sea para desconectarse de la rutina, para recargar energías o para hacer turismo local, la búsqueda del alojamiento ideal se convierte en una prioridad para quienes planifican su próximo viaje.

Es en este escenario donde Airbnb ofrece una amplia gama de propiedades que combinan el confort con la autenticidad del entorno local.

Si está pensando en aprovechar un fin de semana largo para pasear por los rincones de Cartago, le presentamos una lista con las características y beneficios que ofrecen los 5 alojamientos de mayor precio en la provincia.

Este artículo está basado en la búsqueda de los alojamientos disponibles por tres noches, del 28 de noviembre al 1.° de diciembre (el último fin de semana largo del año), para dos adultos. La lista está ordenada del valor más alto al más bajo, independientemente de su capacidad o calificación en la plataforma, según la búsqueda realizada el 7 de agosto.

1. Volare

Costo por 3 noches: ¢992.374

Ubicación: Verbena Norte, Santa Rosa, Turrialba

Capacidad: 11 huéspedes, 6 habitaciones, 6 camas, 3 baños

Descripción: “Ubicada estratégicamente cerca del río Pacuare, la capital de la aventura de Costa Rica, Volare es un santuario de lujo y aventura. Ofrece un ambiente sereno con aire fresco de montaña y vistas espectaculares”.

Beneficios:

Jacuzzi privado las 24 horas

Chimenea, ventiladores y calentador portátil

Equipo deportivo y plataforma de observación

TV con cable, Internet de alta velocidad y oficina equipada para trabajo remoto

Frutas frescas, café y condimentos de cortesía a la llegada

Acceso a una cascada privada

Vista a las montañas, al lago

Parrilla y zona de comida al aire libre

Se permiten mascotas

Ranking de los alojamientos de Airbnb en Cartago. Volare, en Turrialba. (Airbnb/Airbnb)

2. Villa Norma

Costo por 3 noches: ¢900.086

Ubicación: Santa Cruz, Turrialba.

Capacidad: 6 huéspedes, 3 habitaciones, 4 camas, 3 baños

Descripción: “Casa de campo que combina acabados de calidad con un espacio amplio y acogedor. Ofrece un entorno tranquilo rodeado de naturaleza, ideal para relajarse y explorar”.

Beneficios:

Cocina equipada y habitaciones confortables

Garaje para dos automóviles

Amplia terraza con vista al bosque

Senderos dentro de la propiedad que conducen a un río

TV, wifi y zona de trabajo

Chimenea interior y área de parrilla al aire libre

Lugar para hacer fogata

Villa Norma, ubicada en Turrialba. (Airbnb/Airbnb)

3. Bungalow de Lujo

Costo por 3 noches: ¢696.332

Ubicación: Navarro del Muñeco, Orosi.

Capacidad: 2 huéspedes, un baño compartido

Descripción: “Un bungalow espacioso y privado con una cama king y sala de estar, ideal para quienes buscan total privacidad y fácil acceso a las instalaciones del hotel adyacente”.

Beneficios clave:

Jacuzzi privado las 24 horas

Piscina al aire libre, climatizada

Cercanía a restaurante, SPA Center y piscina termal

Cafetera con cápsulas (incluye 2 cápsulas de cortesía por día)

Champús, toallas de baño y toallas para piscina

Bungalow en Cartago. Lista de los Airbnb más caros en la provincia. (Airbnb/Airbnb)

4. Casa de Turrialba

Costo por 3 noches: ¢660.0744

Ubicación: Santa Rosa, Turrialba

Capacidad: 9 huéspedes, 4 habitaciones, 5 camas, 3.5 baños

Descripción: “Una exuberante finca cerrada de 2 acres que ofrece vistas impresionantes y una ubicación céntrica para diversas excursiones y aventuras”.

Beneficios clave:

Piscina infinita con vistas al volcán

TV, wifi y zona de trabajo

Chimenea interior, ventiladores de techo y portátiles

Cocina equipada, lavavajillas, lavadora y secadora

Parrilla y zona de comida al aire libre

Se permiten mascotas

Casa ubicada en Turrialba, con capacidad para 9 huéspedes. (Airbnb/Airbnb)

5. Refugio en Tres Equis

Costo por 3 noches: ¢592.520

Ubicación: Tres Equis, Turrialba.

Capacidad: Dos dormitorios, 3 baños.

Descripción: “Una hermosa casa aislada con su propia entrada privada, rodeada de 4 acres de árboles frutales y plantas naturales, ofreciendo vistas espectaculares a la selva tropical”.

Beneficios:

Cocina equipada, lavadora y secadora

Parrilla y mobiliario exterior

Vistas a la montaña y al jardín

Wifi

Estacionamiento seguro en garaje

Se permiten mascotas

Casa en Tres Equis, Turrialba. (Airbnb/Airbnb)

LEA MÁS: Si usted es anfitrión de Airbnb y Booking en Costa Rica, incumplir esta legislación le puede salir caro

LEA MÁS: ¿Cuál es el mejor Airbnb de Costa Rica? Esto revela Forbes