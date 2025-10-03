Trabajo en el ICE: nuevos empleos con salarios de hasta ¢1,7 millones en octubre 2025; conozca la fecha límite para concursar

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) ha abierto en octubre de 2025 un proceso de reclutamiento externo para llenar plazas vacantes, ofreciendo salarios brutos que alcanzan hasta los ¢1.774.546.

La convocatoria busca profesionales en las áreas de Asesoría Jurídica e Ingeniería para el desarrollo de proyectos. Los interesados deben prestar especial atención al periodo de postulación, ya que finaliza el próximo 10 de octubre de 2025.

El proceso se realiza a través de un registro de elegibles que tendrá una vigencia de tres años, con el fin de cubrir contrataciones futuras, según indica la convocatoria oficial.



Puestos, salarios y condiciones

Las oportunidades laborales disponibles son para puestos fijos y ocasionales, con jornadas de 48 horas semanales y contratos por tiempo indefinido. Las personas seleccionadas podrían laborar en modalidad presencial, teletrabajable o mixta, según las necesidades del puesto.

Los puestos específicos son:

Profesional en Asesoría Jurídica: Con un salario bruto mensual de ¢1.405.291. Las labores incluyen la asesoría legal a diversas dependencias, la elaboración de dictámenes, la representación de la institución en procesos judiciales y la gestión de contratos y convenios. Desarrollador de proyectos de Infraestructura: El salario bruto para esta plaza es de ¢1.774.546. Sus responsabilidades se centran en coordinar recursos para la operación y mantenimiento de sitios de comunicación, desarrollar proyectos de infraestructura y supervisar mantenimientos correctivos.

Ambos puestos se rigen por el Reglamento Autónomo Laboral (RAL) en “Modalidad 08”, la cual no contempla el pago de sobresueldos.

Requisitos clave y proceso de postulación

Los aspirantes deben cumplir con una serie de requisitos obligatorios que serán verificados en la primera etapa del proceso de selección. El incumplimiento de estos puntos resultará en la descalificación automática.

Para el puesto de Asesoría Jurídica:

Académicos: Licenciatura universitaria o superior en Derecho, con especialidad en áreas como Derecho Administrativo, Público, Penal, Laboral, entre otras.

Licenciatura universitaria o superior en Derecho, con especialidad en áreas como Derecho Administrativo, Público, Penal, Laboral, entre otras. Experiencia: Mínimo de dos años de experiencia como litigante o asesor en las ramas del derecho requeridas.

Mínimo de dos años de experiencia como litigante o asesor en las ramas del derecho requeridas. Legales: Ser miembro activo y al día del colegio profesional respectivo.

Para el puesto de Desarrollador de Proyectos:

Académicos: Licenciatura universitaria o superior en Ingenierías como Industrial, Electrónica, Eléctrica, Telecomunicaciones, entre otras afines.

Licenciatura universitaria o superior en Ingenierías como Industrial, Electrónica, Eléctrica, Telecomunicaciones, entre otras afines. Experiencia: Mínimo de cuatro años en coordinación, planificación y ejecución de planes de mantenimiento y proyectos de infraestructura para comunicaciones.

Mínimo de cuatro años en coordinación, planificación y ejecución de planes de mantenimiento y proyectos de infraestructura para comunicaciones. Legales: Estar incorporado al colegio profesional correspondiente y contar con licencia de conducir B1 vigente.

Los interesados deben aplicar a través del portal oficial https://empleos.grupoice.com/viewalljobs/ antes de la fecha de cierre. Es indispensable completar el “Perfil de Candidato”, adjuntar el currículum actualizado y enviar toda la documentación solicitada (títulos, certificaciones, cédula) al correo electrónico especificado en cada cartel.

El ICE advierte a los postulantes que el sistema de aplicación incluye preguntas descalificadoras. Una respuesta incorrecta a estas interrogantes, asociadas a los requisitos obligatorios, provocará la exclusión inmediata y no reversible del concurso.

Etapas de selección

El proceso de selección consta de tres fases excluyentes:

Etapa 1: Cumplimiento de requisitos. Etapa 2: Proceso de evaluación (pruebas psicométricas y técnicas). Etapa 3: Entrevista con la jefatura.