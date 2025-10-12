Trabajo en el ICE: vea puesto y requisitos para esta plaza que podría ser suya

Si busca trabajo en el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), debe saber que abrió un registro de elegibles externo para eventuales contrataciones en 2025.

El puesto es Técnico 2 Protecciones – Mantenimiento Especializado (TNE2).

Las personas interesadas deben revisar requisitos y bases y postular en empleos.grupoice.com. El currículum debe adjuntarse en el Perfil de Candidato antes de aplicar.

La convocatoria estará abierta del 3 al 15 de octubre de 2025.

Durante el proceso, el ICE realiza investigaciones administrativas y aplica pruebas técnicas y científicas.

La información aportada debe ser verídica y verificable; cualquier inconsistencia provoca la inadmisibilidad de la postulación.

Algunas preguntas del formulario son descalificadoras, por lo que se recomienda leer con atención.

Condiciones del puesto

Puesto: Técnico 2 Protecciones – Mantenimiento Especializado (fijo y ocasional).

Contratación: períodos indefinidos; jornada de 48 horas semanales (modalidad 08 del Reglamento Autónomo Laboral, sin sobresueldos).

Disponibilidad: para laborar cuando la empresa lo requiera y desplazarse dentro y fuera del país.

Salario bruto: ₡827.757 (48 horas).

Modalidad de servicio: teletrabajo, presencial o mixto, según necesidad.

Etapas de ingreso: valoración médica previa al nombramiento y período de prueba de tres meses, conforme al RAL y al Código de Trabajo.

Principales funciones

Ejecutar y coordinar mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de sistemas de protecciones eléctricas en plantas de generación.

Brindar información de órdenes de trabajo (OT) relacionadas con protección y medición.

Requisitos obligatorios

Académicos (uno de los siguientes):

Bachiller en Educación Media y técnico medio del CTP en Electrónica, Electrónica Industrial, Electricidad, Electrotecnia, Electromecánica o Mecatrónica.

Bachiller en Educación Media y técnico en institución reconocida en las áreas anteriores.

Tercer ciclo aprobado y técnico en institución reconocida (programa avalado por la Dirección de Trabajo (DT)) en las áreas anteriores.

Legales: Licencia B1 vigente.

Experiencia: mínimo 1 año en mantenimiento de sistemas de potencia. Se debe enviar certificación de funciones (puesto, tiempo y tareas) con evidencias al correo kalvarados@ice.go.cr con el asunto: “Técnico 2 Protecciones – [Nombre]” antes del cierre.

Otros: disponibilidad para viajar y cumplimiento de disposiciones sanitarias.

Documentación adicional (al cierre de la publicación): cédula (o documentos migratorios), licencia, títulos requeridos y certificaciones de funciones. La ausencia de documentos excluye del concurso.}

Bases de selección

Cumplimiento de requisitos. Proceso de evaluación (pruebas psicométricas, técnicas, etc.). Entrevista con jefatura.

Consultas: kalvarados@ice.go.cr (lunes a viernes, 7:00 a.m. a 4:36 p.m.).