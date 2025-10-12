Empleo Costa Rica

Trabajo en el ICE: vea puesto y requisitos para esta plaza que podría ser suya

La convocatoria externa estará disponible del 3 al 15 de octubre de 2025. El puesto es para mantenimiento especializado de protecciones eléctricas; salario bruto: ₡827.757 por 48 horas semanales.

Por Alonso Ramírez

