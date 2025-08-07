Una de las cadenas de comida rápida más grandes del país tendrá una feria de empleo este jueves: le contamos quiénes pueden aplicar y dónde deben presentarse

La inclusión laboral es uno de los principales desafíos y, a la vez, una de las mayores oportunidades para el sector empresarial en Costa Rica.

Las iniciativas que buscan cerrar las brechas y ofrecer espacios de crecimiento para poblaciones específicas se han convertido en un diferenciador en la gestión del talento humano, y por eso las ferias de empleo dirigidas se han convertido en una herramienta útil para conectar con candidatos que a menudo enfrentan barreras adicionales en los procesos de reclutamiento.

En este sentido, una de las cadenas de comida rápida más grandes en el país decidió enfocar sus esfuerzos de contratación en un sector específico de la población: el de las personas con discapacidad.

Taco Bell realiza este jueves 7 de agosto una feria de empleo exclusiva para personas con discapacidad como parte de su programa “Inclusión sin Límites”. (Taco Bell/Cortesía)

Taco Bell anunció que tendrá, este jueves 7 de agosto, una feria de empleo exclusiva para personas con alguna discapacidad, en su local de San José centro, ubicado en las cercanías del Banco Central.

La jornada se llevará a cabo en horario continuo, de 10 de la mañana a 4 de la tarde, y, según informó la compañía, el objetivo es ofrecer un espacio accesible y equitativo para que las personas puedan postularse y explorar las oportunidades disponibles.

Las personas interesadas únicamente deben presentarse en el horario establecido con su currículum vitae actualizado y no se requiere solicitar cita previa ni realizar una inscripción anticipada.