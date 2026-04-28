Empleo Costa Rica

UNED abre contratación por servicios profesionales: requisitos, fechas y condiciones para participar

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Por Mathew Chaves

Una unidad de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) abrió un proceso de contratación con condiciones específicas, que incluye fechas de recepción de ofertas, requisitos formales y un esquema de trabajo por entregables.








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Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

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