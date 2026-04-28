UNED abre contratación por servicios profesionales: requisitos, fechas y condiciones para participar

Una unidad de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) abrió un proceso de contratación con condiciones específicas, que incluye fechas de recepción de ofertas, requisitos formales y un esquema de trabajo por entregables.

El procedimiento se tramita bajo la modalidad de servicios profesionales, por lo que no corresponde a una plaza laboral ni a un nombramiento dentro de la estructura institucional.

La recepción de ofertas se estableció del 27 de abril al 9 de mayo de 2026, período durante el cual las personas interesadas pueden presentar su propuesta.

El trabajo de ilustración combina interpretación visual y síntesis de información para representar ideas, personas o proyectos en un solo formato gráfico. (Freepik/-)

El proceso requiere que las personas oferentes se encuentren al día con sus obligaciones ante el Ministerio de Hacienda y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

La convocatoria se vincula con el Laboratorio de Investigación e Innovación Tecnológica (LIIT), que forma parte de la Vicerrectoría de Investigación de la UNED.

El LIIT es un espacio interdisciplinario integrado por profesionales de distintas áreas. Sus proyectos combinan tecnología, análisis de datos, comunicación, educación y desarrollo de soluciones aplicadas.

Según la convocatoria, la diversidad de perfiles del equipo se traduce en proyectos que abordan distintos temas desde un enfoque tecnológico orientado al bienestar.

El documento define el trabajo a realizar como el de una persona ilustradora, encargada de desarrollar piezas gráficas a partir de información sobre el equipo y sus proyectos.

Además, establece como objetivo “diseñar una composición ilustrada que represente el concepto ‘LIIT para el Bienestar’”.

Otro objetivo señalado es visibilizar “a sus integrantes y sus proyectos desde una perspectiva creativa, caricaturesca e interdisciplinaria”.

En cuanto al alcance, la persona contratada deberá participar en reuniones, virtuales o presenciales, con las siete personas que integran el laboratorio.

De acuerdo con el documento, estas reuniones buscan “conocer las personalidades detrás de los proyectos y comprender la identidad del LIIT”.

El proceso incluye el diseño de una propuesta gráfica de estilo caricaturesco para cada integrante del equipo, la cual deberá presentarse para recibir retroalimentación antes de su desarrollo final.

Posteriormente, se solicita definir e ilustrar al menos dos proyectos o innovaciones asociados a cada miembro, es decir, representar visualmente iniciativas desarrolladas dentro del laboratorio.

El encargo también contempla el diseño de una composición ilustrada del laboratorio, es decir, una pieza que reúna visualmente al equipo completo.

Además, se solicita la entrega de archivos renderizados y archivos fuente editables, lo que implica entregar tanto versiones finales como materiales que puedan modificarse posteriormente.

El monto máximo establecido para la propuesta es de ₡450.000, el cual cubre la totalidad del trabajo solicitado y no se desglosa por etapas ni por entregable.

Las personas interesadas deben enviar cotización, currículo y portafolio al correo electrónico liit@uned.ac.cr, indicando en el asunto “Oferta de ilustración para el LIIT”.

La convocatoria también permite realizar consultas a través de ese mismo correo durante el período de recepción de ofertas.