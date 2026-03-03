Universidad de Costa Rica habilita 3 concursos externos de empleo público con inscripción hasta el 4 de marzo

La búsqueda de empleo en el sector público requiere una atención constante a las plataformas institucionales. Las oportunidades laborales suelen publicarse con plazos reducidos, lo que obliga a los candidatos a mantener sus documentos actualizados y listos para enviar.

Las instituciones académicas estatales mantienen procesos de reclutamiento externos para cubrir sus necesidades operativas y administrativas. Estos concursos representan una excelente opción de estabilidad laboral para los profesionales que cumplan con todos los requisitos exigidos.

Para esta semana, la Universidad de Costa Rica (UCR) habilitó la recepción de ofertas para tres vacantes específicas. El periodo de inscripción es corto, ya que inició este lunes 2 de marzo y finalizará el próximo miércoles 4 de marzo de 2026.

Es importante señalar una particularidad en esta convocatoria. Aunque la institución anunció tres plazas diferentes, su página web y los documentos adjuntos solo detallan los requisitos técnicos para una de ellas, dejando las otras dos sin especificaciones públicas.

Profesional en informática

La única vacante con información completa es la de profesional en informática para laborar en el Centro de Informática (CI). Se ofrece una jornada de tiempo completo, con un horario de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 12:00 m. d. y de 1:00 p. m. a 5:00 p. m.

El candidato debe poseer un bachillerato universitario en Computación e Informática y estar incorporado y activo en el colegio profesional respectivo. Preferiblemente, debe contar con 12 meses de experiencia en labores relacionadas con el cargo.

El criterio de idoneidad exige un dominio comprobado en el desarrollo de aplicaciones utilizando la plataforma Microsoft .NET. Además, se solicita experiencia técnica en el manejo de tecnologías específicas como ASP.NET, .NET Core y el lenguaje de programación C#.

Entre las funciones esenciales destacan el diseño, desarrollo, administración y mantenimiento de sitios web. El seleccionado también deberá capacitar a los usuarios, producir material multimedia y brindar soporte técnico y logístico en diversas actividades institucionales.

El contrato es por tres meses con oportunidad de prórroga. La convocatoria no anuncia salario.

La inscripción se realiza únicamente mediante el sistema digital institucional de empleo. (Rafael Pacheco Granados)

Seguridad y maquinaria

La segunda posición habilitada corresponde a un oficial de seguridad universitaria. Este puesto requiere una disponibilidad de tiempo completo para cubrir tres roles de forma rotativa: turnos diurno, mixto y nocturno, según las necesidades del departamento encargado de la vigilancia.

El lugar de trabajo designado para esta plaza de seguridad es la Estación Experimental Agrícola Fabio Baudrit Moreno.

Para este puesto se requiere título de bachiller en Educación Media, seis meses de experiencia en labores relacionadas con el cargo y licencias de conducir B1 y A2 al día. Además, el aspirante debe contar con licencia de portación de armas y carné o certificación del curso teórico-práctico de armas de fuego.

Se solicitan conocimientos en manejo de armas, control de aglomeraciones, evacuación de edificios, custodia de valores, normas de seguridad, primeros auxilios, técnicas de aprehensión, uso de equipo electrónico de comunicación y Ley de Tránsito.

El nombramiento también es por tres meses con posibilidad de prórroga y no se detalla salario.

La tercera oferta es para un operador de maquinaria agrícola, también con una jornada de tiempo completo. El horario establecido es de lunes a viernes, ingresando a las 6:00 a. m. y saliendo a las 3:00 p. m., con un espacio de una hora contemplado para el tiempo de almuerzo diario.

Al igual que el puesto de seguridad, este operador deberá laborar presencialmente en la Estación Experimental Agrícola Fabio Baudrit Moreno. Los requisitos incluyen bachillerato en Educación Media, seis meses de experiencia en labores relacionadas, licencia de conducir B1 al día, licencia tipo D1 y licencia D3 vigente.

Como criterio de idoneidad se solicita experiencia en manejo de tractores con aperos agrícolas.

El contrato es por tres meses con posibilidad de prórroga y tampoco se publica información salarial.

Proceso de postulación

Las inscripciones para cualquiera de estos concursos externos se tramitan de manera exclusiva mediante el formato digital. Los interesados deben ingresar al Sistema Bolsa de Empleo de la UCR para formalizar su participación dentro del plazo establecido.

El primer paso consiste en registrarse en la plataforma, tras lo cual el usuario recibirá una contraseña temporal por correo electrónico. Posteriormente, deberá ingresar al sistema para registrar los datos exactos de su currículo y adjuntar los archivos requeridos.

Todos los documentos de respaldo, como atestados académicos y certificaciones de experiencia, deben subirse obligatoriamente en formato PDF. La Universidad advierte que no se dará ningún trámite a las ofertas laborales que se presenten incompletas o sin sus anexos.

Para verificar los detalles oficiales del único puesto con información completa, los postulantes pueden visitar el portal de Concursos Externos de la Universidad de Costa Rica. La agilidad en el envío de datos es fundamental ante la brevedad del periodo habilitado.