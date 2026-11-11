Universidad para la Paz ofrece 7 puestos de trabajo para su sede en Costa Rica; vea cómo aplicar

La Universidad para la Paz (UPAZ) abrió una convocatoria para contratar a siete profesionales en Costa Rica.

Los salarios mensuales van desde ₡439.450, para una plaza de medio tiempo, hasta ₡878.900, para la Coordinación de Inclusión Económica.

Las posiciones pertenecen al departamento Ecosistema de Movilidad Humana y tendrán como base el Campus Rodrigo Carazo de la universidad, con giras dentro de la Gran Área Metropolitana (GAM) y la zona norte. Cinco puestos son de tiempo completo y dos de medio tiempo. Los anuncios describen la contratación como indefinida, relacionada con la ejecución del proyecto.

Las contrataciones apoyarán el proyecto “Dignificación, integración y protección para trabajadoras domésticas y de cuido migrantes, refugiadas y solicitantes de refugio en Costa Rica”, que la UPAZ implementará en consorcio con la Asociación de Trabajadoras Domésticas de Costa Rica (Astradomes). La iniciativa contempla acompañamiento para la regularización migratoria, inclusión económica, formación para personal de instituciones gubernamentales y no gubernamentales, y apoyo psicosocial.

Las personas interesadas deben enviar su postulación a hrconvive@upeace.org a más tardar el 15 de noviembre de 2026. Estos son los requisitos, funciones y salarios de cada puesto.

La Universidad para la Paz (UPAZ) abrió una convocatoria para contratar a siete profesionales en Costa Rica. (Rachel Kutzley/Rachel Kutzley)

¿Cuáles son los puestos disponibles?

1. Coordinación de Inclusión Económica

Esta plaza de tiempo completo ofrece un salario mensual de ₡878.900, el más alto de la convocatoria. La persona seleccionada liderará la estrategia de inclusión económica del proyecto y supervisará a los especialistas en empleabilidad y emprendimiento. También deberá desarrollar alianzas con empresas, instituciones públicas y centros de formación, así como coordinar las rutas de inserción laboral y fortalecimiento de negocios.

Entre los principales requisitos figuran:

Licenciatura en Administración de Empresas, Economía, Negocios Internacionales o áreas afines.

Al menos cinco años de experiencia en procesos de inclusión económica.

Un mínimo de dos años de experiencia en manejo de equipos y acompañamiento de profesionales especializados.

Experiencia en estrategias de transferencias monetarias, empleo asalariado y emprendimiento con poblaciones vulnerables.

Inglés de nivel B2 a C1, licencia de conducir B1 vigente y disponibilidad inmediata.

Disponibilidad para trabajo de campo y desplazamientos dentro del país durante los fines de semana.

La referencia que debe incluirse en la postulación es #CoordinaciónInclusiónEconómica .

2. Facilitador o facilitadora legal 1

El puesto es de tiempo completo y tiene un salario mensual bruto de ₡820.000. Sus funciones incluyen brindar asesoría legal individual y grupal, acompañar procesos migratorios, documentar expedientes, participar en clínicas móviles y dar seguimiento a los casos de las personas beneficiarias.

La universidad solicita:

Licenciatura en Derecho e incorporación vigente al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica.

Al menos tres años de experiencia en derecho migratorio, refugio y protección de poblaciones en condición de vulnerabilidad.

Conocimiento de la legislación laboral y migratoria costarricense.

Experiencia de articulación con instituciones públicas y organizaciones sociales.

Manejo de herramientas de seguimiento y elaboración de informes técnicos.

Disponibilidad para trabajo de campo y desplazamientos durante los fines de semana. El inglés B2 se considera deseable.

La referencia indicada en el anuncio es #FacilitatorLegal1 .

3. Facilitador o facilitadora legal 2

Esta segunda plaza de facilitación legal también es de tiempo completo y ofrece ₡820.000 mensuales brutos. Comparte las tareas de asesoría, acompañamiento migratorio, documentación de expedientes, participación en clínicas móviles y seguimiento de casos.

La diferencia principal en el perfil solicitado está en la experiencia: para esta vacante se requieren al menos tres años en derecho laboral, refugio y protección de poblaciones en condición de vulnerabilidad. Además, se exige:

Licenciatura en Derecho e incorporación vigente al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica.

Conocimiento de la legislación laboral y migratoria nacional.

Experiencia en articulación interinstitucional.

Manejo de herramientas de seguimiento, documentación e informes técnicos.

Disponibilidad para trabajo de campo y desplazamientos durante los fines de semana. El dominio del inglés B2 es deseable.

La referencia para postularse es #FacilitadorLegal2 .

4. Especialista en Empleabilidad

La vacante ofrece un salario mensual de ₡700.000 y una jornada de tiempo completo. La persona contratada implementará procesos de capacitación, intermediación laboral y vinculación con empleadores para facilitar la inserción de las personas participantes en el mercado de trabajo.

Sus tareas incluyen orientar en la elaboración de currículums y preparación para entrevistas, gestionar oportunidades de empleo y pasantías, organizar ferias de empleo y dar seguimiento a las colocaciones laborales. También apoyará procesos de homologación de títulos y certificación de competencias.

Los requisitos principales son:

Bachillerato universitario en Administración de Empresas, Recursos Humanos, Trabajo Social, Orientación o alguna disciplina afín de las ciencias sociales.

Al menos dos años de experiencia en intermediación de empleo, orientación laboral o vinculación empresarial.

Experiencia con personas migrantes y refugiadas, así como en facilitación de procesos de desarrollo de habilidades.

Conocimiento de legislación laboral, plataformas de empleo y procesos de reclutamiento.

Inglés B2, Excel intermedio y disponibilidad inmediata.

Disponibilidad para trabajo de campo y desplazamientos durante los fines de semana. La licencia B1 vigente es deseable.

La referencia de esta vacante es #Especialistaempleabilidad .

5. Especialista en Emprendimiento de Cuidados

Este puesto de tiempo completo tiene un salario mensual de ₡700.000. Su objetivo es acompañar la creación, el fortalecimiento y el crecimiento sostenible de negocios relacionados con servicios de cuidado.

La persona seleccionada impartirá mentorías y talleres de gestión empresarial, dará seguimiento a planes de negocio, apoyará procesos de acceso a servicios bancarios y formalización, y participará en la entrega de capital semilla y otras ayudas previstas por el proyecto.

Para concursar se solicita:

Bachillerato universitario en Administración de Empresas o Ciencias Sociales, con experiencia en incubación y fortalecimiento de empresas.

Al menos dos años de experiencia en modelos de negocio, inclusión laboral productiva, diseño y evaluación de proyectos, generación de competencias, acompañamiento y gestión de convenios.

Experiencia en gestión de capital semilla, fondos concursables o programas de apoyo económico para negocios en etapas tempranas.

Conocimiento de economía del desarrollo, autoempleo, legislación laboral y trámites de formalización.

Experiencia con personas migrantes o refugiadas, preferiblemente mujeres trabajadoras domésticas.

Inglés B2, Excel intermedio y disponibilidad para giras durante los fines de semana. La licencia B1 vigente es deseable.

La referencia que debe utilizarse es #EmprendimientodeCuidados .

6. Oficial de Monitoreo y Evaluación

Esta plaza es de medio tiempo y ofrece un salario mensual de ₡620.400. La persona contratada deberá implementar y fortalecer el sistema de monitoreo y evaluación, verificar la calidad de los datos, dar seguimiento a indicadores y metas, y elaborar informes y tableros de resultados para apoyar la toma de decisiones.

Los requisitos incluyen:

Bachillerato universitario o licenciatura en Estadística, Evaluación de Proyectos, Ciencias Sociales, Economía, Administración de Proyectos o una disciplina afín.

Al menos dos años de experiencia comprobable en diseño e implementación de sistemas de monitoreo y evaluación de proyectos o programas sociales.

Experiencia en recolección, depuración, análisis y control de calidad de datos.

Excel intermedio-avanzado y manejo de herramientas de recolección de datos como KoboToolbox, Microsoft Forms o equivalentes.

Conocimiento de programas de análisis estadístico como SPSS, Stata o Python.

Licencia de conducir B1 vigente y disponibilidad para trabajo de campo y desplazamientos nacionales. El inglés B1-B2 figura como deseable para revisar lineamientos y apoyar reportes.

La referencia de postulación es #OficialMonitoreoEvaluación .

7. Coordinación del Componente Legal

La segunda vacante de medio tiempo ofrece ₡439.450 mensuales. Quien ocupe el cargo dirigirá el componente de regularización migratoria y acceso a derechos, supervisará al personal de facilitación legal y brindará acompañamiento especializado en casos complejos.

También deberá coordinar acciones con la Dirección General de Migración y Extranjería, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Poder Judicial y otras instituciones, además de elaborar procedimientos e informes técnicos.

Entre los requisitos están:

Licenciatura en Derecho e incorporación vigente al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica.

Al menos cinco años de experiencia en derecho migratorio, refugio y protección de poblaciones en condición de vulnerabilidad.

Experiencia de trabajo con mujeres migrantes.

Experiencia en coordinación de equipos técnicos, supervisión de casos y articulación interinstitucional.

Dominio de español e inglés, con nivel B2-C1 en inglés oral y escrito.

Disponibilidad para trabajo de campo y desplazamientos durante los fines de semana. La experiencia en proyectos financiados por cooperación internacional es deseable.

La referencia indicada es #CoordinacionLegal .

¿Cómo aplicar a las vacantes de la Universidad para la Paz?

Para cualquiera de los siete puestos, las personas interesadas deben enviar un correo a hrconvive@upeace.org e incluir los siguientes documentos:

Currículum de un máximo de dos páginas. Carta de presentación en la que expliquen su interés, idoneidad y disponibilidad. La referencia correspondiente al puesto al que desean postularse, tal como aparece en cada convocatoria.

El plazo de recepción vence el 15 de noviembre de 2026. Después de esa fecha, la universidad únicamente contactará a quienes avancen a la fase de entrevistas.

¿Qué beneficios ofrecen los puestos?

Las siete convocatorias señalan 20 días de vacaciones anuales, transporte de ida y vuelta en la ruta San Pedro-San José-Ciudad Colón, y acceso a consultorio médico y psicológico. La institución también manifiesta su compromiso con la diversidad y la inclusión en materia de género, identidad étnica y cultural, creencias, discapacidad y edad.

En cuanto a la remuneración, los anuncios de las dos plazas de facilitación legal especifican que los ₡820.000 mensuales corresponden al salario bruto. Las otras cinco convocatorias publican el monto mensual sin precisar si es bruto o neto.