Walmart busca trabajadores en Costa Rica: Conozca los detalles de las tres plazas vacantes

La corporación multinacional Walmart de México y Centroamérica abrió un nuevo proceso de reclutamiento en el país. La firma busca incorporar talento especializado para ocupar posiciones de liderazgo estratégico.

Estas oportunidades están dirigidas a profesionales con amplia trayectoria ejecutiva. La compañía requiere perfiles capaces de gestionar áreas críticas como la investigación de mercado y la protección de activos logísticos.

A continuación, se detallan las tres vacantes disponibles. Los interesados pueden revisar los requisitos y responsabilidades de cada puesto para postularse.

Director de Inteligencia de Clientes

Esta posición es fundamental para la toma de decisiones corporativas. El profesional seleccionado deberá transformar datos complejos en estrategias de negocio tangibles para la organización.

La empresa busca un líder con visión analítica para anticipar tendencias de consumo. El objetivo es comprender los patrones de comportamiento de los clientes e influir en todas las áreas de la compañía.

Entre las responsabilidades principales destacan:

Definir y liderar la estrategia de generación de insights (hallazgos) del cliente, mercado y negocio.

(hallazgos) del cliente, mercado y negocio. Diseñar y supervisar estudios cualitativos y cuantitativos para identificar oportunidades de crecimiento.

Coordinar la relación con agencias de investigación especializadas como Nielsen.

Garantizar una interpretación estratégica de los datos para áreas como Marketing y Operaciones.

Los requisitos para aplicar incluyen:

Licenciatura en Administración, Marketing , Economía o Estadística.

, Economía o Estadística. Más de 10 años de experiencia en investigación de mercado y análisis de datos.

Dominio avanzado del idioma inglés.

Puede aplicar a este puesto ingresando aquí.

El Director de Inteligencia de Clientes deberá interpretar datos complejos para guiar las decisiones comerciales de la multinacional. (Dark_3/Pixaby)

Coordinador Distrital de Protección de Activos

Este rol se enfoca en la seguridad de la cadena de suministro dentro de la Gran Área Metropolitana (GAM). El encargado deberá asegurar que la mercancía llegue a tiempo y en óptimas condiciones a las tiendas.

La posición requiere una gestión eficiente del transporte y la logística. El coordinador deberá planificar rutas y administrar los recursos para reducir costos operativos.

Las funciones clave del puesto son:

Desarrollar políticas y procesos para la administración del transporte.

Definir acciones tácticas en casos de emergencia para asegurar el flujo de mercancía.

Negociar tarifas y servicios de transporte a nivel local con proveedores externos.

Velar por el cumplimiento de regulaciones legales y permisos de las unidades.

El perfil solicitado demanda:

Título universitario en Ingeniería o Administración, preferiblemente con MBA (maestría en Administración de Empresas).

Mínimo 5 años de experiencia gerencial liderando áreas de transporte.

Nivel de inglés y español al 80%.

Puede aplicar a este puesto ingresando aquí.

La coordinación logística es vital para asegurar el abastecimiento eficiente de las tiendas en la GAM. (Shutterstock/Shutterstock)

Subdirector/a de Ética

Esta es una posición regional con sede en San José. La persona elegida liderará la estrategia de integridad corporativa en toda Centroamérica, asegurando procesos transparentes.

El objetivo es promover una cultura de justicia dentro de la organización. El subdirector deberá gestionar denuncias y diseñar planes correctivos para fortalecer la ética empresarial.

Las responsabilidades incluyen:

Administrar la integración de iniciativas éticas en la estrategia regional.

Liderar investigaciones independientes sobre presuntas faltas éticas.

Desarrollar programas educativos para fortalecer la cultura de cumplimiento.

Evaluar riesgos de integridad y proponer acciones inmediatas.

Los requisitos profesionales son: