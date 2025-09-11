Empleo en Cartago: Multinacional anuncia llegada a la provincia y proyecta generar 200 puestos de trabajo

Penumbra, Inc., líder mundial en el diseño y fabricación de dispositivos médicos para el tratamiento de coágulos sanguíneos y afecciones vasculares complejas, ha seleccionado a Costa Rica para establecer su nueva planta de manufactura, como parte de su estrategia de expansión.

La compañía estadounidense ha elegido a Cartago, específicamente a Zona Franca La Lima, como su centro de operaciones en territorio nacional y se espera que la planta operativa inicie funciones en 2027.

Se espera la contratación de 200 personas de cara al inicio operativo, en puestos de liderazgo, manufactura, ingeniería y operaciones, entre otras áreas.

Penumbra, Inc. implementará un proceso de contratación por fases.

La primera fase, que comienza en setiembre, está destinada a la recepción de currículos para puestos de liderazgo. A medida que avance la construcción, la empresa abrirá nuevas oportunidades de reclutamiento para operarios, técnicos e ingenieros. Los interesados pueden enviar sus consultas y currículos a CartagoJobs@Penumbrainc.com.

“Costa Rica ha sido reconocida por su mano de obra calificada y su infraestructura de manufactura de alta calidad. Con la presencia en Costa Rica, Penumbra estará en una posición óptima para su crecimiento futuro en todo el mundo, brindando a más pacientes un mayor acceso a nuestras tecnologías avanzadas para tratar condiciones complejas relacionadas con enfermedades vasculares”, señaló Adam Elsesser, CEO de Penumbra, Inc.

Con su portafolio de productos, Penumbra apoya a profesionales de la salud, hospitales y clínicas en más de 100 países, trabajando para mejorar los resultados clínicos y la calidad de vida de los pacientes.