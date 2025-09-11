Negocios

Empleo en Cartago: Multinacional anuncia llegada a la provincia y proyecta generar 200 puestos de trabajo

Empresa de dispositivos médicos se instalará en Zona Franca La Lima

EscucharEscuchar
Por Brandon Flores

Penumbra, Inc., líder mundial en el diseño y fabricación de dispositivos médicos para el tratamiento de coágulos sanguíneos y afecciones vasculares complejas, ha seleccionado a Costa Rica para establecer su nueva planta de manufactura, como parte de su estrategia de expansión.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Multinacionales en Costa RicaEmpleo en Cartago
Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.