Economía y Política

¿Dónde están las empresas que pagan los salarios más altos de Costa Rica?

Conozca las cinco actividades mejor remuneradas en estas compañías y cuánto pagan mensualmente, en promedio, según un informe de Procomer

EscucharEscuchar
Por Fabiola Martínez Ortiz

Las personas que laboran en empresas ubicadas en las zonas francas del país tienen la posibilidad de ganar casi el doble –en promedio– que el resto de trabajadores del sector privado. Esta marcada diferencia salarial se confirma en un reciente informe de la Promotora del Comercio Exterior (Procomer), titulado Zona franca: 35 años construyendo valor para Costa Rica.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
zonas francasmultinacionalesempleoProcomersalarios
Fabiola Martínez Ortiz

Fabiola Martínez Ortiz

Periodista graduada de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en La Nación y en el BID, cuenta con amplia experiencia como asesora en comunicación estratégica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.