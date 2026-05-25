Empleo público en Costa Rica: Servicio Civil abre nuevas vacantes; salarios van hasta los ₡1,7 millones

La Dirección General de Servicio Civil de Costa Rica mantiene abiertas varias vacantes en instituciones públicas como el Ministerio de Salud, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Trabajo, MAG e INCIENSA, con salarios que superan el millón de colones en distintos puestos profesionales y técnicos.

Las plazas disponibles se ubican en provincias como Heredia, San José, Guanacaste, Puntarenas, Limón, Cartago y Alajuela, y varias de ellas requieren disponibilidad para viajar dentro del país.

Las oportunidades de empleo público se distribuyen en distintas provincias de Costa Rica y abarcan perfiles profesionales, técnicos y operativos. (Shutterstock)

La vacante con el salario más alto corresponde al puesto de Enfermera(o) 5 del Ministerio de Salud, ubicado en Heredia centro, con un salario global de ₡1.740.027.

El puesto requiere licenciatura en Enfermería, tres años de experiencia profesional relacionada y dos años adicionales supervisando personal profesional. La fecha límite de inscripción es el 25 de mayo de 2026.

Otra de las plazas mejor remuneradas es la de Profesional de Servicio Civil 3 en Contabilidad para el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, ubicada en San José.

En este caso, el salario global asciende a ₡1.598.450 y se solicita licenciatura en una carrera atinente a contabilidad, además de cinco años de experiencia profesional relacionada con la especialidad. Las personas interesadas podrán registrarse hasta el 28 de mayo de 2026.

Asimismo, el Ministerio de Salud abrió una plaza para Médico(a) Asistente General en Guápiles de Pococí, Limón, con salario global de ₡1.525.378.

La institución solicita licenciatura o equivalente en Medicina, aunque no exige experiencia previa. La fecha límite de inscripción para este puesto es el 26 de mayo de 2026.

Una vacante similar también está disponible en Liberia, Guanacaste, para el Ministerio de Justicia y Paz, con las mismas condiciones salariales y académicas. En este caso, el registro estará habilitado hasta el 28 de mayo de 2026.

Por otro lado, el Ministerio de Agricultura y Ganadería mantiene abierta una plaza para Médico(a) Veterinario(a) 1 en Canoas de Corredores, Puntarenas.

La plaza ofrece ₡1.397.502 de salario global y requiere licenciatura en Medicina Veterinaria, además de licencia B1 vigente. No se solicita experiencia previa y la fecha límite de inscripción es el 27 de mayo de 2026.

Otra de las oportunidades disponibles corresponde al puesto de Profesional de Egresos 2 en el Ministerio de Hacienda, enfocado en el área de Economía.

El cargo se ubica en San José centro y ofrece un salario global de ₡1.328.997. Entre los requisitos se incluyen licenciatura universitaria y al menos dos años de experiencia profesional relacionada con el puesto. El periodo de inscripción vence el 27 de mayo de 2026.

En Los Chiles de Alajuela también se encuentra disponible una vacante para Profesional de Servicio Civil 1 en Saneamiento Ambiental, con salario de ₡1.205.688.

El Ministerio de Salud indicó que la plaza requiere licenciatura en una carrera atinente a la especialidad, aunque no exige experiencia previa. Las postulaciones estarán abiertas hasta el 26 de mayo de 2026.

Para perfiles técnicos, Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA) abrió una vacante de Asistente de Salud de Servicio Civil 2 en Microbiología Asistencial, ubicada en Tres Ríos de Cartago.

El salario global es de ₡712.452 y entre los requisitos se acepta tanto bachillerato con formación técnica relacionada como estudios universitarios avanzados en áreas afines. Además, se solicitan dos años de experiencia en labores vinculadas con la especialidad. La fecha límite para aplicar es el 27 de mayo de 2026.

Finalmente, el Ministerio de Salud también busca un Inspector(a) de Servicio Civil 1 en Manejo Integrado de Vectores para Puerto Jiménez de Golfito.

La plaza ofrece ₡621.112 mensuales y puede ser aplicada por personas con bachillerato en educación media y dos años de experiencia relacionada, o bien con tercer ciclo aprobado y seis años de experiencia en labores similares. El registro cerrará el 27 de mayo de 2026.