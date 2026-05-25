Negocios

Empleo público en Costa Rica: Servicio Civil abre nuevas vacantes; salarios van hasta los ₡1,7 millones

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Por Alonso Ramírez

La Dirección General de Servicio Civil de Costa Rica mantiene abiertas varias vacantes en instituciones públicas como el Ministerio de Salud, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Trabajo, MAG e INCIENSA, con salarios que superan el millón de colones en distintos puestos profesionales y técnicos.








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Alonso Ramírez

Alonso Ramírez

Estudiante de bachillerato en Periodismo, con trayectoria en departamentos digitales de medios de comunicación. Además, cuenta con experiencia en el manejo de redes sociales como creador de contenido y Community Manager.

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