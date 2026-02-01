Negocios

Empleo público en Costa Rica: Servicio Civil habilita vacantes con salarios de hasta ₡1,3 millones

La Dirección General de Servicio Civil mantiene abiertas tres vacantes del sector público con salarios de hasta ₡1.328.997. Vea cuáles son.

Por Alonso Ramírez

La Dirección General de Servicio Civil mantiene tres vacantes abiertas en el sector público para las cuales, al cierre del más reciente corte, no se registran personas inscritas en el Registro de Oferentes, según la información oficial disponible en la plataforma institucional.








