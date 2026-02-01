Empleo público en Costa Rica: Servicio Civil habilita vacantes con salarios de hasta ₡1,3 millones

La Dirección General de Servicio Civil mantiene tres vacantes abiertas en el sector público para las cuales, al cierre del más reciente corte, no se registran personas inscritas en el Registro de Oferentes, según la información oficial disponible en la plataforma institucional.

Los puestos corresponden a educación, salud y gestión marítima. Todas las plazas se ofrecen bajo jornada de tiempo completo, con horario diurno y disponibilidad para viajar dentro del país. Los salarios globales van desde ₡621.112 hasta ₡1.328.997, dependiendo del cargo.

Educación penitenciaria en Guanacaste

Una de las vacantes disponibles corresponde al puesto de Profesional de Servicio Civil 2 en Educación Penitenciaria, ubicado en Liberia, Guanacaste, dentro del Ministerio de Justicia y Paz.

El cargo está orientado a la enseñanza primaria en el sistema penitenciario y requiere licenciatura en una carrera atinente a la especialidad, así como dos años de experiencia profesional relacionada. El salario global asignado es de ₡1.328.997 y la plaza no está reservada bajo la Ley 8862.

El plazo máximo de inscripción en el Registro de Oferentes vence el 5 de febrero de 2026.

Manejo de vectores en Cartago

La segunda vacante corresponde al puesto de Inspector(a) de Servicio Civil 1 en Manejo Integrado de Vectores, con ubicación en Turrialba, Cartago, para el Ministerio de Salud.

Para este cargo se contemplan dos vías de requisitos. La primera exige bachillerato en educación media (o título equivalente) y dos años de experiencia en labores relacionadas. La segunda opción permite aplicar con certificado de conclusión del tercer ciclo de educación general básica y seis años de experiencia en el área.

El salario global establecido es de ₡621.112, la plaza no está reservada bajo la Ley 8862 y la fecha límite de registro es el 4 de febrero de 2026.

Gestión marítima en Limón

La tercera vacante disponible es para Profesional de Servicio Civil 2 en Gestión Marítima, con énfasis en seguridad y navegación, ubicada en Limón centro, dentro del Ministerio de Obras Públicas y Transportes.

El puesto requiere licenciatura en una carrera atinente y dos años de experiencia profesional relacionada con la gestión marítima o áreas afines. El salario global ofrecido es de ₡1.328.997, bajo jornada completa y horario diurno, y no está reservado por la Ley 8862.

Las personas interesadas tienen plazo para registrarse hasta el 3 de febrero de 2026.

¿Cómo postularse?

Para optar por cualquiera de estas vacantes, las personas deben inscribirse en el Registro de Oferentes de la Dirección General de Servicio Civil, crear o actualizar la oferta de servicios digital y seleccionar correctamente todas las condiciones del puesto de interés antes de la fecha límite establecida para cada cargo.

El detalle completo de requisitos y el proceso de inscripción están disponibles en el sitio oficial de vacantes de Servicio Civil.