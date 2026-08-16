Negocios

Empleo público: Ministerio de Hacienda busca personal, vea salarios y vacantes disponibles

Hacienda mantiene abiertas dos plazas de Técnico de Ingresos con salario de ₡780.957. Una vacante está reservada para personas con discapacidad.

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Por Alonso Ramírez

El Ministerio de Hacienda mantiene abiertas dos oportunidades de empleo en el sector público para el puesto de Técnico de Ingresos.








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Alonso Ramírez

Alonso Ramírez

Estudiante de bachillerato en Periodismo, con trayectoria en departamentos digitales de medios de comunicación. Además, cuenta con experiencia en el manejo de redes sociales como creador de contenido y Community Manager.

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