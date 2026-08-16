Empleo público: Ministerio de Hacienda busca personal, vea salarios y vacantes disponibles

El Ministerio de Hacienda mantiene abiertas dos oportunidades de empleo en el sector público para el puesto de Técnico de Ingresos.

El salario global es de ₡780.957 y la sede de trabajo en Mata Redonda, San José.

Las dos plazas corresponden a la especialidad de Gestión de Tributos Internos y subespecialidad de Administración Tributaria. Ambas tienen jornada de tiempo completo, horario diurno y requieren disponibilidad para viajar dentro del país.

La diferencia entre las dos oportunidades es que una corresponde a una convocatoria general, mientras que la otra está reservada para personas con discapacidad, de acuerdo con la Ley 8862.

El Ministerio de Hacienda mantiene abierta la recepción de ofertas laborales para el puesto de técnico de ingresos en San José. (UNIVERSIDAD FIDÉLITAS/UNIVERSIDAD FIDÉLITAS)

Hacienda busca Técnico de Ingresos

Una de las plazas disponibles corresponde al puesto de Técnico de Ingresos - Hacienda, dirigido a personas que hayan aprobado el tercer año de una carrera universitaria atinente a la especialidad del puesto.

La vacante no establece un requisito de experiencia laboral y ofrece un salario global de ₡780.957.

El puesto se encuentra ubicado en Mata Redonda, San José, y requiere disponibilidad para viajar dentro del país.

La convocatoria es de carácter general y no contempla una reserva específica.

La fecha límite para registrar la oferta de servicios es el 19 de agosto de 2026.

Segunda plaza reservada

El Ministerio de Hacienda también mantiene una segunda vacante para Técnico de Ingresos - Hacienda con las mismas condiciones académicas, salariales y laborales.

Esta oportunidad está reservada para personas con discapacidad, de acuerdo con la Ley 8862.

Al igual que en la convocatoria general, se solicita tener aprobado el tercer año de una carrera universitaria atinente con la especialidad de Gestión de Tributos Internos. No se establece un requisito de experiencia.

El salario global es de ₡780.957 y el puesto se ubica en Mata Redonda, San José, con jornada de tiempo completo y horario diurno.

Las personas que opten por esta plaza deberán aportar la certificación o carné de condición de discapacidad emitido por Conapdis, según las condiciones establecidas para la reserva.

La fecha límite para registrar la oferta de servicios también es el 19 de agosto de 2026.

¿Cómo aplicar a las plazas?

Las personas interesadas en cualquiera de las dos oportunidades deben revisar o inscribir su oferta de servicios digital y registrarse en la base de datos del Registro de Oferentes de la Dirección General de Servicio Civil (DGSC).

El portal de puestos vacantes también permite consultar las atinencias académicas para conocer cuáles carreras universitarias cumplen con el requisito establecido para la especialidad del puesto.

Las dos oportunidades corresponden al mismo cargo y comparten ubicación, jornada, salario y requisitos académicos. La diferencia es que una está disponible mediante convocatoria general y la segunda está reservada para personas con discapacidad bajo la Ley 8862.