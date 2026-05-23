Negocios

Empresa de neurodiagnóstico elige a Costa Rica para su primera planta en Latinoamérica y generará 300 empleos

Una firma estadounidense apuesta por Costa Rica para expandir una industria cada vez más estratégica y especializada

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Por Mathew Chaves
Rhythmlink
Rhythmlink es una empresa dedicada al diseño y fabricación de soluciones desechables para la salud cerebral y el neurodiagnóstico. (Cortesía/Procomer)







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Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

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