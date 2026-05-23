Empresa de neurodiagnóstico elige a Costa Rica para su primera planta en Latinoamérica y generará 300 empleos

Rhythmlink es una empresa dedicada al diseño y fabricación de soluciones desechables para la salud cerebral y el neurodiagnóstico.

La empresa estadounidense Rhythmlink, especializada en dispositivos para neurodiagnóstico y monitoreo neurológico, inauguró esta semana su primera operación en Latinoamérica con una planta de manufactura ubicada en El Coyol de Alajuela.

La compañía, propiedad del grupo Graham Partners, proyecta generar 60 empleos durante su primer año de operación y ampliar la cifra hasta alcanzar los 300 puestos en los próximos dos años.

La nueva instalación, ubicada en The GreenPark, cuenta con 3.100 m² destinados a producción y otros 1.500 m² de oficinas. Desde esta sede se fabricarán electrodos, sensores y accesorios utilizados en estudios como electroencefalogramas (EEG), electromiografías (EMG) y monitoreo intraoperatorio.

Aunque la empresa detalló la dimensión de la nueva operación y sus proyecciones de contratación, no reveló el monto de inversión destinado para la apertura de la planta en Costa Rica.

Los perfiles requeridos incluyen personal de ingeniería, técnicos especializados, operarios de manufactura e inspectores de calidad, en momentos en que Costa Rica continúa consolidando el crecimiento de la industria de dispositivos médicos.

El director de Rhythmlink Costa Rica, David Venegas, afirmó que la compañía busca “generar nuevas oportunidades de empleo para más familias costarricenses” y contribuir al desarrollo de soluciones para el cuidado y diagnóstico de pacientes a nivel global.

Por su parte, la viceministra de Comercio Exterior (Comex), Arianna Arce, señaló que la decisión de establecer la primera operación latinoamericana de la empresa en Costa Rica responde al posicionamiento del país como destino estratégico para manufactura avanzada.

“Rhythmlink ejemplifica el tipo de inversión que Costa Rica busca atraer en manufactura: empresas que nos confían procesos sofisticados, que generan empleo especializado y que se integran a un sector exportador estratégico”, indicó la jerarca.

Finalmente, la gerente general de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer), Laura López, destacó que el sector de equipo médico y de precisión representó el 45% de las exportaciones de bienes del país a marzo de 2026, con ventas superiores a los $2.400 millones.

Según López, la llegada de empresas como Rhythmlink evidencia una evolución hacia procesos de manufactura más sofisticados dentro de la industria de ciencias de la vida instalada en Costa Rica.

Rhythmlink tiene su sede principal en Columbia, Carolina del Sur, y cuenta con más de 300 empleados a nivel internacional. Además, ha sido reconocida durante 14 años consecutivos como uno de los mejores lugares para trabajar en ese estado estadounidense por SC Biz News junto con Best Companies Group.