Empresa tecnológica abrirá 150 plazas en Costa Rica mientras amplía desarrollo de inteligencia artificial en 2026; vea aquí dónde enviar su currículo

Costa Rica continúa atrayendo operaciones tecnológicas cada vez más complejas y alejadas del modelo tradicional de los centros de llamadas (call centers) y soporte básico. La empresa global Feuji anunció la expansión de su operación en el país y proyecta abrir cerca de 150 nuevas plazas durante los próximos tres años.

La compañía, especializada en inteligencia artificial (IA), automatización, ciberseguridad y transformación digital, confirmó que ampliará sus oficinas en UltraPark I, en Heredia, como parte de una nueva etapa de crecimiento enfocada en servicios empresariales y desarrollo tecnológico.

Desde Costa Rica, Feuji ya desarrolla plataformas de IA utilizadas por clientes internacionales y también gestiona operaciones relacionadas con análisis de datos, automatización y ventas empresariales.

“La operación de Feuji en Costa Rica hoy diseña y ejecuta soluciones complejas de negocio, especialmente en inteligencia artificial y automatización”, afirmó el director país de Feuji Costa Rica, Erick Ballestero, en un comunicado divulgado por la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde).

La empresa detalló que una parte importante de las nuevas contrataciones estará orientada a operaciones comerciales, recursos humanos, finanzas y coordinación de viajes corporativos, aunque también prevé aumentar perfiles tecnológicos especializados.

Entre los puestos que proyecta fortalecer aparecen profesionales con experiencia en inteligencia artificial generativa, modelos de lenguaje de gran escala, desarrollo integral de aplicaciones (full-stack) y prácticas de desarrollo y operaciones (DevOps).

La expansión incluye perfiles vinculados con inteligencia artificial, automatización y operaciones empresariales. (Shutterstock)

La compañía explicó que una de las soluciones desarrolladas completamente desde Costa Rica es “Ask the Prospects (ATP)”, una plataforma basada en IA que utiliza simulaciones de clientes, aprendizaje gamificado y análisis de datos en tiempo real para mejorar procesos comerciales.

El anuncio también refuerza una tendencia que distintas empresas tecnológicas comenzaron a consolidar en el país: el traslado de operaciones de mayor complejidad hacia Costa Rica.

“La expansión de Feuji en Costa Rica refleja la evolución del sector servicios hacia operaciones de mayor sofisticación tecnológica”, señaló la gerente de Asesoría de Inversión de Cinde, Ana Romero.

Romero agregó que la combinación de ingeniería digital, inteligencia artificial generativa y servicios empresariales especializados está permitiendo que el talento costarricense asuma funciones con alcance global.

Feuji es una empresa fundada en India y con sede principal en Texas, Estados Unidos. La compañía opera en Costa Rica desde hace más de nueve años y forma parte del grupo de firmas tecnológicas internacionales que ampliaron sus operaciones en el país durante los últimos años.

Las nuevas oficinas de la empresa tendrán una extensión de 985 m² e incluirán salas de reuniones tecnológicas, espacios para atención de clientes e infraestructura orientada al trabajo colaborativo con equipos internacionales.

La empresa aseguró que parte de las soluciones de inteligencia artificial ya se diseñan y gestionan desde Costa Rica. (Cortesía/Cinde)

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden enviar su currículum al correo recruitmentcr@feuji.com o buscar las publicaciones disponibles mediante el perfil oficial de LinkedIn de la compañía.