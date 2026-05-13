Negocios

Empresa tecnológica abrirá 150 plazas en Costa Rica mientras amplía desarrollo de inteligencia artificial en 2026; vea aquí dónde enviar su currículo

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Por Mathew Chaves

Costa Rica continúa atrayendo operaciones tecnológicas cada vez más complejas y alejadas del modelo tradicional de los centros de llamadas (call centers) y soporte básico. La empresa global Feuji anunció la expansión de su operación en el país y proyecta abrir cerca de 150 nuevas plazas durante los próximos tres años.








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Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

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