Negocios

Empresas buscan blindarse ante caída del dólar: estas son las herramientas bancarias para evitar pérdidas

La baja del tipo de cambio ya presiona ingresos y pagos en dólares. Expertos explican qué pueden hacer las empresas para proteger su rentabilidad y reducir el impacto financiero

EscucharEscuchar
Por Mathew Chaves

La caída del dólar en Costa Rica dejó de ser solo una tendencia del mercado y empezó a sentirse en la operación diaria de las empresas. Ingresos, costos y proyecciones cambian cuando la moneda estadounidense pierde valor frente al colón de forma sostenida.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
tipo de cambioriesgos cambiariosempresasdólaresrentabilidad empresarial
Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.