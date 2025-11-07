Negocios

Empresas costarricenses sostenibles aumentaron un 1.255% en los últimos 11 años, según datos de Procomer

El crecimiento en empresas sostenibles consolida a Costa Rica como referente en competitividad internacional, afirma la Promotora de Comercio Exterior

EscucharEscuchar
Por Marcia Solano Miller

La Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer) destacó un crecimiento exponencial en la cantidad de empresas Marca País que decidieron incorporar la sostenibilidad como uno de sus ejes oficiales.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Costa RicaProcomersostenibilidadempresasMarca Paísesencial COSTA RICA
Marcia Solano Miller

Marcia Solano Miller

Periodista en El Financiero. Bachillerato en periodismo de la Universidad Latina y estudiante de licenciatura en la UIA. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.