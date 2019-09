“Sentía que lo que me devolvía el mundo con respecto a lo que yo era, no tenía nada que ver con como yo me sentía. No me veía representada en los medios y por supuesto no me veía reflejada en la publicidad. Entonces empecé una comunidad en redes sociales para tener un poco de masa crítica y lo que pasó es que se me escapó de las manos”, afirmó Proverbio.