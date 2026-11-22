Los electrodomésticos, los equipos de cómputo y hasta las labores de teletrabajo dependen del suministro eléctrico para funcionar. Sin embargo, el costo de mantener encendidos estos aparatos no es igual en todo el país: además del consumo de cada hogar, la factura depende de las tarifas vigentes en el cantón donde se recibe el servicio.

Los habitantes de Zarcero, en Alajuela, pagan el precio más bajo por kilovatio hora (kWh) de electricidad. De acuerdo con el Índice de Competitividad Nacional (ICN) 2026, elaborado por el Consejo de Promoción de la Competitividad, la tarifa promedio en ese cantón es de ¢71,32 por kWh.

Si se toma como referencia un consumo mensual de 250 kWh —cantidad que utiliza la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) como ejemplo en sus cálculos tarifarios—, la factura rondaría los ¢17.831 para los vecinos de Zarcero.

Ese monto representa un ahorro aproximado de ¢2.745 frente al cálculo de la edición anterior del ICN. No obstante, se trata de una estimación: el importe final que paga cada familia depende de la cantidad de aparatos eléctricos que utiliza y de la frecuencia con que los mantiene en funcionamiento.

La reducción también se enmarca en un contexto de rebajas generalizadas en las tarifas eléctricas del país, asociadas con una menor utilización de generación térmica y un aumento de las exportaciones de electricidad al mercado centroamericano.

El ICN mide el desempeño de los cantones costarricenses a partir de seis pilares: adopción de tecnologías de información y comunicación, dinamismo de mercados, salud, instituciones, infraestructura, y habilidades y competencias.

El costo de la electricidad forma parte del pilar de dinamismo de mercados, debido a que las tarifas y la calidad del servicio inciden en las condiciones para desarrollar actividades económicas y en la competitividad de cada territorio.

El costo del servicio eléctrico varía significativamente dependiendo de la zona de concesión de cada distribuidora. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Electricidad más barata

Después de Zarcero, los cantones con las tarifas más bajas se concentran en Cartago. El cantón central registra un precio de ¢72,76 por kWh, equivalente a una factura estimada de ¢18.190 mensuales para un consumo de 250 kWh. Ese mismo costo se registra en Paraíso, Alvarado y Oreamuno.

Sarchí es el último cantón cuya factura estimada se mantiene por debajo de los ¢20.000 mensuales para ese nivel de consumo.

Aunque Zarcero y Sarchí pertenecen a la provincia de Alajuela, sus habitantes reciben el servicio de distintas empresas distribuidoras. En Zarcero, la prestación está a cargo de Coopealfaro, mientras que en Sarchí corresponde al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

Esta diferencia responde a la forma en que se organiza la distribución eléctrica en Costa Rica, mediante zonas de concesión. Cada empresa tiene un territorio autorizado para brindar el servicio, por lo que una misma provincia puede albergar distintas distribuidoras, según la localidad.

Los cantones con la electricidad más cara

En el extremo opuesto se encuentran Guácimo, Matina y Talamanca, que forman parte del grupo de 35 cantones con las tarifas eléctricas más altas del país. En esas localidades, el precio promedio alcanza los ¢99,03 por kWh, lo que elevaría la factura mensual a unos ¢24.757 para un consumo de 250 kWh.

La diferencia frente a Zarcero es de ¢6.926 al mes bajo ese mismo supuesto de consumo. Esto evidencia cómo el lugar de residencia puede traducirse en un mayor gasto por un servicio esencial, incluso antes de considerar las diferencias en los hábitos de consumo de cada familia.

Las tarifas también se reflejan en los resultados de competitividad. Los cantones con los precios más altos presentan condiciones de competitividad deficientes o limitadas, un comportamiento que también se observa en el pilar de dinamismo de mercados, donde se evalúa el costo de los servicios públicos.

Otra característica que comparten estos territorios es su ubicación: los cantones con las tarifas eléctricas más elevadas se concentran fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM).

El costo de mantener en funcionamiento los electrodomésticos y otros equipos no depende únicamente de cuánto consumen los hogares, sino también del territorio donde se ubican.