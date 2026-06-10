Negocios

Encuesta de ManpowerGroup muestra desaceleración en contratación y avance de la IA en empresas de Costa Rica

Los datos publicados por ManpowerGroup revelan que el sector con las expectativas de contratación más altas es el de Construcción y Bienes Raíces con un 57%.

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Por Joel Porras

La población desempleada en Costa Rica se estimó en 161.000 personas en el periodo de febrero, marzo y abril de 2026. Sumado a ello, las expectativas de contratación decrecen.








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