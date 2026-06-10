Encuesta de ManpowerGroup muestra desaceleración en contratación y avance de la IA en empresas de Costa Rica

La población desempleada en Costa Rica se estimó en 161.000 personas en el periodo de febrero, marzo y abril de 2026. Sumado a ello, las expectativas de contratación decrecen.

De acuerdo con la última encuesta de Expectativas de Empleo de ManpowerGroup, un 36% de los empleadores en el país planean sumar talento humano a su planilla en los meses de julio, agosto y setiembre de este año. Al comparar la intención de contratación con el trimestre anterior, la expectativa está 7 puntos porcentuales por debajo y disminuyó 5 puntos porcentuales en comparación con mismo periodo de 2025.

Ese dato representa la Tendencia Neta de Empleo ajustada estacionalmente, que se calcula restando los empleadores que planean reducir personal de aquellos que planean contratar, aplicando un margen de ajuste para la estacionalidad.

Manufactura es el segundo sector con mayores expectativas de contratación con un 56%.

La encuesta fue realizada a más de 400 empleadores del país. Un 47% de los entrevistados aumentaría su plantilla, 41% de ellos no planea realizar cambios en su fuerza laboral y uno de cada 10 (11%) anticipa reducciones en su planilla.

El sector con las expectativas de contratación más altas para el tercer trimestre de 2026 es Construcción y Bienes Raíces con un 57%, seguido de Manufactura con un 56% y Finanzas y Seguros con un 47%.

Por debajo del 40% se encuentran las áreas de Comercio y Logística (39%), Servicios profesionales Científicos y Técnicos (38%), Sector Público, Salud y Servicios Sociales (17%) y Recursos Naturales (14%).

En la Gran Área Metropolitana es donde se concentran, en su mayoría, las posibilidades de aumentar su fuerza laboral. Alajuela lidera este rubro con un 55%, le sigue San José (38%) y Heredia (30%). Puntarenas y Limón tienen un 28% cada una, Cartago 21% y Guanacaste es la de menor porcentaje (13%).

Según el informe, Costa Rica es la cuarta nación del continente con mayor expectativa, detrás de Puerto Rico (48%), Estados Unidos (45%) y Brasil (37%). El país supera por dos puntos porcentuales la Expectativa de Empleo en América (34%) que se debilitó con respecto al trimestre anterior (-3 puntos porcentuales), aunque aumentó en comparación con el año anterior (+7 puntos porcentuales).

“En ManpowerGroup vemos con optimismo las expectativas de contratación en Costa Rica para los próximos tres meses. Aunque el entorno laboral muestra señales de ajuste, el país continúa destacando dentro del panorama internacional, posicionándose como el sexto país en el mundo con mejores expectativas, lo que refleja el dinamismo del mercado costarricense frente al contexto internacional”, señaló Scarleth Tercero, gerente país de ManpowerGroup en Costa Rica.

De acuerdo con la última encuesta de Expectativas de Empleo de ManpowerGroup, un 36% de los empleadores en el país planean sumar talento humano a su planilla en los meses de julio, agosto y setiembre de este año. (Canva/Canva)

Uso de IA para aumentar la productividad

En el reporte también se indica que se consultó a los empleadores sobre los principales factores que impulsaron el crecimiento de la productividad en el último año. La utilización de inteligencia artificial (IA) domina, dado que más de la mitad (66%) utilizó herramientas de IA para las tareas diarias y la mejora de las competencias dentro de su empresa.

Eso indica que las empresas que operan en Costa Rica no se quedan atrás en temas de automatización y transformación digital. Otros impulsores de la productividad, según los datos de la encuesta, son el uso de la IA en las estrategias de negocio (63%) y la capacitación del personal en el uso de plataformas de este tipo (61%).

Más de la mitad de los empleadores utilizan herramientas de IA para aumentar la productividad en el trabajo. (Archivo LN /Archivo LN)

Metodología

La Encuesta de Expectativas de Empleo de ManpowerGroup se realizó del 1 al 30 de abril de 2026. La encuesta se basa en entrevistas con 39.063 empleadores públicos y privados de 41 países para medir las tendencias de empleo previstas cada trimestre. El tamaño de la organización y el sector se estandarizaron en todos los países y territorios para permitir comparaciones internacionales.

Según señala el reporte, los empleadores se seleccionan de acuerdo con el tipo de empresas y organizaciones que representan. Con ello buscan que el panel sea representativo del mercado laboral nacional de cada nación participante, por lo que este se compone de forma proporcional a la distribución general de sectores industriales y tamaños de organizaciones de ese país.

“Este informe contiene declaraciones prospectivas, incluidas declaraciones relativas a la demanda laboral en ciertas regiones, países e industrias, así como a la incertidumbre económica. Los eventos o resultados reales pueden diferir sustancialmente de los contenidos en las declaraciones prospectivas, debido a riesgos, incertidumbres y supuestos”, explica el documento.