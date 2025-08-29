Negocios

Enjoy alcanza acuerdo con dos ‘influencers’ que denunciaron posibles irregularidades en su proyecto de Papagayo. ¿De qué se trata?

En total cuatro creadores de contenido han sido denunciados por la desarrolladora debido a sus comentarios sobre el proyecto de Bahía Papagayo

Por Brandon Flores

Enjoy Hotels & Resorts S. A., la empresa detrás del proyecto Bahía Papagayo, y dos creadores de contenido han llegado a un acuerdo por el caso de denuncias de presuntas irregularidades y daño ambiental de ese desarrollo que derivó en demandas a los influencers por supuesta difamación. En el acuerdo, los creadores reconocieron que sus publicaciones en redes sociales sobre el proyecto ubicado en el Polo Turístico Golfo de Papagayo contenían inexactitudes.








