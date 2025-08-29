Enjoy alcanza acuerdo con dos ‘influencers’ que denunciaron posibles irregularidades en su proyecto de Papagayo. ¿De qué se trata?

Enjoy Hotels & Resorts S. A., la empresa detrás del proyecto Bahía Papagayo, y dos creadores de contenido han llegado a un acuerdo por el caso de denuncias de presuntas irregularidades y daño ambiental de ese desarrollo que derivó en demandas a los influencers por supuesta difamación. En el acuerdo, los creadores reconocieron que sus publicaciones en redes sociales sobre el proyecto ubicado en el Polo Turístico Golfo de Papagayo contenían inexactitudes.

La firma inmobiliaria destacó, en un comunicado de prensa, que por medio de un proceso de diálogo con Lily Cabezas y Javier Adelfang se logró identificar que la información compartida fue suministrada por terceros u obtenida mediante búsquedas en redes, sin ser verificada con la empresa. Enjoy aclaró a los comunicadores que dicha información no corresponde al proyecto quedando estos temas esclarecidos a satisfacción de las partes.

Adelfang, conocido en redes sociales como @Javiereleconomista, publicó en su perfil de Instagram la confirmación del acuerdo con Enjoy y aceptó que la información publicada no fue consultada con la empresa. “Compartí en mis plataformas mi interpretación de información relativa al proyecto obtenida de fuentes en línea y medios de comunicación sin previamente consultar a la empresa. Posteriormente en un intercambio directo con la desarrolladora, pude profundizar y aclarar que algunos de esos puntos no corresponden con el proyecto actual”, escribió en sus redes.

Tanto los creadores de contenido, como empresa desarrolladora coincidieron en que la libertad de expresión es un pilar democrático que debe ejercerse con responsabilidad. “Enjoy Hotels y Bahía Papagayo continuarán reafirmando su compromiso hacia el desarrollo de un proyecto bajo estricto cumplimiento de la legislación ambiental vigente y de todos los permisos correspondientes, tal como lo han hecho hasta la fecha”, confirmó la empresa en un comunicado de prensa.

Por su parte, Evangelina Gonzalez, conocida en redes sociales como @alinfinito, decidió retirar voluntariamente los videos relativos a Bahía Papagayo de sus plataformas y actualmente Enjoy valora si continuar con las querellas que habían interpuesto. De igual manera, el proceso sigue abierto contra Juan Bautista Alfaro (@juambacaminando), representado por el abogado Edgardo Araya.

Alfaro recibió un embargo preventivo de sus bienes por parte de Enjoy por hasta $40.000, lo que desató una polémica en redes sociales pues muchos consideraron excesiva la medida. Según la empresa, el uso de esta figura legal es común en el país.