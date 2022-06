¿Entregará próximamente su currículo? Evite caer en los errores más comunes

Las ferias de empleo son una herramienta a la que muchos postulantes acuden en medio de la esperanza que les genera encontrar una oportunidad de trabajo. Sin embargo, muchos de los asistente cometen errores desde su vestimenta hasta la poca precisión en el currículo (que proviene de currículum vitae -CV).

Según Adriana Arce, socia de la firma Recluta Talenthunter, las personas que quieren ser reclutadas deben tener un currículo adaptado a cada puesto. Tener un único documento no es una práctica sana.

“El currículo se elabora para cada una de las posiciones a las que está aplicando. Después de leer detalladamente el perfil del puesto, debe identificar cuáles son los requerimientos del perfil y destacarlos en su CV para que los reclutadores puedan determinar si usted tiene las competencias”, recomendó Arce.

Lo anterior no significa que usted deba incurrir en la mentira para que lo tomen en cuenta, sino que, de acuerdo a su experiencia laboral y académica, debe destacar e incluir la información que es relevante para la vacante a la que aspira. Por esta razón tenga más de dos currículos y actualícelos cada vez que aplique a una oferta.

Arce añade que otro de los errores que se encuentran en los CV son las faltas ortográficas, lo cual denota poco cuidado y atención en la búsqueda de trabajo. Además, en caso de que lo llamen para realizar una entrevista debe atenderla en un espacio sin ruido; las videollamadas de trabajo en gimnasios, conduciendo e incluso caminando le restan credibilidad al postulante.

Una de las recomendaciones es que los postulantes tengan perfil en la red social de negocios y empleo LinkedIn y añadan el enlace en el CV. Foto: Archivo.

“Es importante que en las ferias de empleo los asistentes lleven su CV en una llave maya. Si van a aplicar a un puesto que solicita un idioma en específico, debe crear ese documento en el idioma requerido”, señaló Floriana Méndez, líder de consultoría en la firma Doris Peters & Asociados.

La tasa de desempleo se ubicó en 13,6% en el primer trimestre de 2022, lo cual se traduce en 330.000 personas que carecen de trabajo, según la más reciente Encuesta Continua de Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Agregar el lugar de residencia ya no es necesario porque la persona candidata puede ser discriminada en el proceso debido a la zona en la que vive. Adjuntar una fotografía tamaño pasaporte tampoco es necesario ni la fotocopia de los títulos obtenidos.

El personal reclutador solicita evidencia del grado académico y cursos realizados cuando el postulante ya generó interés en la compañía y planean continuar el proceso de selección con esa persona.

“Más o menos un 70% de las aplicaciones no sirven porque quienes aplican no leen a detalle el puesto y no cumplen con las características del mismo”, lamentó Méndez.

Si bien en las ferias de empleo no tienden a hacer entrevistas a los asistentes, es importante que se presenten con vestimenta casual, sin huecos en el pantalón, blusas escotadas o piercings visibles.

“Uno se acuerda de las personas que dejaron CV (en la feria). Entonces la persona tiene muy buen currículo, pero la cultura para el cliente que yo necesito es la opuesta de esta persona porque por su presentación personal no le va a gustar”, recalcó Méndez.

Evite agregar en su CV la fecha de nacimiento porque la edad puede limitar la oportunidad de empleo en una primera lectura del documento.

El contacto para referencias laborales todavía forma parte de los requisitos necesarios en un CV, pero Arce comentó que los postulantes pueden indicar en el documento que brindan dicha información bajo solicitud. Otro punto a tomar en cuenta es que la elaboración del currículo debe tener un orden en el que una sección se encuentre la experiencia laboral (de lo más reciente hacia atrás) y la formación académica desde la universidad o, en caso de no contar con estudios superiores, indique su grado de escolaridad.

Los datos personales como teléfono y correo son básicos y deben ir en una sección específica. Contar con perfil de LinkedIn y adjuntar el enlace es una buena herramienta para que los reclutadores puedan conocer más sobre su perfil laboral.

¿Qué pasa luego?

Cuando las empresas se encuentran en la búsqueda de colaboradores suelen tardar entre 22 días y un mes para completar las contrataciones, excepto quienes solicitan disponibilidad inmediata.

De acuerdo a las firmas consultadas, todos los aspirantes deben recibir un correo electrónico en el que se constate que el documento fue recibido. Luego de este paso, solamente reciben información quienes generaron interés a la empresa y siguen en un proceso de comunicación hasta ser contratados o bien se les notifica que ya encontraron a otra persona para el cargo.

“Nosotros no avisamos (que la persona no cumple con los requisitos), es imposible hacerlo porque necesitaríamos una persona haciendo 2.000 llamadas al día”, señaló Méndez. No obstante, la firma sí envía el correo inicial en el que notifican que recibieron la información.

La incertidumbre rodea a muchas personas deseosas de encontrar empleo, por lo que es recomendable que al transcurrir un mes de la aplicación a la plaza de trabajo envie un correo a las personas reclutadoras para conocer qué pasó con la vacante y si su perfil fue apto para el mismo.