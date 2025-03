Entrevista con el CEO de Fifco: ¿Por qué crece el consumo de cervezas sin alcohol en Costa Rica? ¿Venderán las operaciones en Estados Unidos?

Rolando Carvajal asumió el puesto de director general de la empresa Florida Ice and Farm Company (Fifco) en enero de 2024 como sucesor de Ramón Mendiola. El pasado 11 de marzo rindió su primer informe a la asamblea de accionistas de un año completo bajo su mando.

Como parte de la labor, también planteó los retos que tiene la empresa para este y los próximos años.

Esta semana, la empresa dio a conocer los resultados financieros finales del año pasado, los cuales dejaron números en negro a grandes rasgos, pero mostraron una reducción en las utilidades netas, producto, principalmente, de un deterioro de activos intangibles en Estados Unidos. Algo que precisamente Carvajal explicó como ajustes de orden contable.

Actualmente Fifco opera en nueve países y tiene casi 6.900 trabajadores.

El Financiero conversó con Carvajal, para conocer más detalles de los negocios que opera y los temas más relevantes sobre los que pondrá atención Fifco en 2025.

Fifco apuesta porque sus presentaciones de bebidas sean cada más saludables, reduciendo o incluso eliminando, el azúcar y alcohol de sus formulaciones. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

¿Qué son los deterioros de intangibles que afectaron las utilidades y específicamente qué está pasando en el negocio de Estados Unidos?

En el caso de Estados Unidos propiamente, el volumen de Seagram’s Escape fue menor a las proyecciones que teníamos en el pasado y el volumen que se desplazó en el 2024 de Lipton Hard Ice Tea fue menor al que también teníamos en las proyecciones. Esto en parte porque la transición de Blue Cloud de PepsiCo hacia Fifco Estados Unidos fue un poco más lenta de lo previsto y se desfasó en el tiempo el volumen y el crecimiento en el volumen.

Usando una firma experta en esta materia de valoraciones y de proyecciones, sí se concluye que el valor registrado de nuestros activos intangibles y tangibles, en libros, en la operación de Estados Unidos tenía que ajustarse producto de que estas marcas se están desempeñando un poco más baja, y entonces eso sí lleva a que se haga la corrección del valor de los activos. Insisto, no en efectivo, en libros. Todo es contable.

LEA MÁS: Fifco busca uno o varios socios estratégicos para optimizar su negocio en Estados Unidos

¿Es meramente contable o pasa algo en el mercado de Estados Unidos que hay que ponerle atención?

Sí pasa que tenemos un volumen menor en Seagram’s Escapes. Ahora, muy importante, recién lanzamos Seagram’s Escapes con nueva imagen, con líquidos mejorados y con un reposicionamiento donde la tendencia que empezamos a ver de la marca empieza a ser otra vez mejor. Y estos modelos de valoración sí permiten que si eventualmente el valor vuelve a ser mayor, pues que se vuelva a reflejar en libros. Pero ese no es el caso de hoy.

Y lo mismo con Lipton Hard Ice Tea, si logramos que con el tiempo se logre consolidar a nivel nacional, ya que hemos tenido atrasos por los trámites que PepsiCo tenía que hacer en Estados Unidos, pues tendremos un negocio que tendrá un valor mayor.

En Estados Unidos también, esto se suma a medidas que tomamos como traer la producción del 100% de la cerveza Labatt de Canadá a nuestra planta en Rochester, Nueva York, producto de una inversión importante que hicimos en una nueva línea de latas y ahora esa producción tiene un mejor margen de contribución de lo que tenía cuando la fabricábamos en Canadá.

Nos va a ayudar que hicimos un redimensionamiento de toda la estructura organizacional de Fifco en Estados Unidos y entonces el gasto operativo de la compañía ahora está a la medida de lo que la compañía sí requiere. Entonces hay múltiples frentes que nos pueden dar la oportunidad de llevar la compañía a una mejor rentabilidad.

Lo más importante es que el modelo de negocio lo estamos guiando hacia una o más alianzas estratégicas que queremos concluir, en las que ya venimos trabajando, para hacer que la economía de escala del negocio en Estados Unidos sea mayor y que nuestro portafolio se vuelva parte de un ecosistema que tenga mayor poder de negociación con distribuidores mayoristas con las cadenas nacionales y que la propuesta de valor de Fifco en Estados Unidos sea parte de un ecosistema de mayor impacto y escala, porque con mayor escala la planta de producción, especialmente, cuando está en niveles altos de ocupación, la absorción tiene un beneficio inmediato a nivel de costos directos y entonces se potencia la rentabilidad.

En el 2025 nuestra meta es poder haber concretado y consolidado estas alianzas.

¿Planean vender la operación de Fifco en Estados Unidos?

No. Estamos pensando en cómo sinergizar la operación de Estados Unidos, en cómo una alianza, o más de una alianza estratégica, permita que sí nos volvamos parte como les mencionaba de una economía de escala mayor.

Tenemos meses de estar trabajando en alternativas y vamos a continuar trabajando en alternativas hasta encontrar el mejor modelo de negocio que nos permita pues que en el mediano y largo plazo esto sea optimizado. Fifco en Estados Unidos tiene buenas marcas, tiene una muy buena facilidad de producción, lo que necesitamos es lograr el mejor complemento para el desarrollo de lo que nosotros tenemos.

¿Sería cuestión entonces de buscar un socio que optimice todo el proceso en Estados Unidos?

La situación va por una sociedad estratégica que nos convierta en parte de algo mucho más grande. Estados Unidos es el país más grande del mundo en el negocio y es el más competido del mundo, entonces se requiere ser parte de un ecosistema con mayor escala, con mayor poder de negociación.

LEA MÁS: Fifco aprovecha creciente consumo de bebidas alcohólicas saborizadas. ¿Qué pasa con las cervezas?

De alguna manera, ¿la situación política de Estados Unidos puede enturbiar estos planes?

Sin tener la bola de cristal y si veo el plazo inmediato, el haber traído la producción a Estados Unidos, sin haberlo sabido, en esta coyuntura nos está beneficiando, porque ya los productos no vienen de Canadá y entonces no está expuesta a tarifas y aranceles que están corriendo.

Pero tendremos que aprender con resiliencia, no solo nosotros, si no el mundo entero, sobre potenciales consecuencias que estas medidas tendrán, no solo en Estados Unidos, también en Latinoamérica.

¿Considera que el volumen de dividendos entregados en 2024 sigue siendo sano?

El año 2024 fue un año récord en el pago de dividendos de $91 millones, que viene a ser un 7,2% de rendimiento sobre el valor de la acción. Una acción que específicamente en este año tuvo una apreciación del 18% en colones y si le sumamos los dividendos pasa a ser por encima del 25% en colones y que si lo dolarizamos, por el efecto de la apreciación del colón, está arriba del 30% en dólares el beneficio para el accionista, entre el valor de la acción y lo que le produjo los dividendos.

¿Se ha reflejado esto en el interés o demanda por la acción de Fifco?

Si tomo una muestra de una década por ejemplo, sí tiene una apreciación relevante, más allá de lo que hemos visto en los últimos años. Creo que conforme fuimos compartiendo datos trimestralmente al mercado, se pudo haber creado cierto nivel de apetito por nuestra acción.

La Bolsa Nacional de Valores en Costa Rica tiene una profundidad limitada y la verdad es que la acción tiene, si lo puedo decir así, una oferta bastante restringida. Parte del fenómeno puede obedecer, no lo puedo asegurar, a que no hubo mucho vendedor y normalmente de lo que podemos observar hay más compradores que vendedores, lo cual automáticamente sí fomenta que el precio entienda subir.

¿Está en sus planes la posibilidad de hacer un split (ampliación en el número de acciones en circulación)?

Hoy no está en nuestros planes hacer un split.

En los resultados de 2024 se muestra una pequeña caída de 0,3% comparado con 2023, en el segmento de bebidas ¿qué fue lo que pasó ahí?

El volumen del 2024 prácticamente está en línea con el volumen del año anterior. En bebidas tenemos un crecimiento muy saludable en el portafolio de no alcohólicas en general, con crecimiento de doble dígito. Tenemos un crecimiento también bueno en México, Centroamérica y en Costa Rica de bebidas alcohólicas saborizadas, incluso las carbonatadas también de doble dígito.

Y tal vez el negocio que nos afecta el crecimiento es Estados Unidos. Siendo que el negocio cervecero en Costa Rica se mantiene relativamente estable, con una mejora en mezcla. Pero en Estados Unidos sí tenemos un menor volumen, principalmente en Seagram’s Escape y un poquito del mercado cervecero norteamericano y es ahí donde tal vez se pondera hacia la baja.

No podemos dejar de lado que en el último trimestre del año en los mercados principales de Centroamérica como Panamá, Costa Rica o Nicaragua, tuvimos un trimestre con tres fenómenos climáticos que afectaron muchísimo y ese trimestre para nosotros sí concentra la época de mayor demanda del año.

LEA MÁS: ¿Cómo enfrenta Fifco el reto del tipo de cambio en sus negocios? Así lo analiza Rolando Carvajal, director general

¿El clima para ustedes sigue marcando pautas de consumo?

En el negocio de bebidas, en general, el clima está directamente relacionado con el consumo. Porque si hace más calor, consumo más bebidas frías o porque si llueve no salgo y esto es muy importante en los cambios en los patrones de consumo.

Rolando Carvajal, director general de Fifco, asumió su cargo a inicios de 2024 en sustitución de Ramón Mendiola. Carvajal forma parte de la empresa desde 2003. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

¿Cuál es el comportamiento que está teniendo la cerveza sin alcohol en Costa Rica? ¿Qué tipo de consumidor las prefiere?

La cerveza sin alcohol crece a nivel mundial y Costa Rica no es la excepción. Recientemente hicimos un relanzamiento de Imperial Cero muy bueno porque pudimos modernizar la imagen y mejorar sustancialmente la formulación, le dimos un perfil a la cerveza, con más carácter o mejor cuerpo, mejor sabor de cerveza entonces vemos que Imperial Cero va a poder liderar el desarrollo de esta subcategoría obedeciendo a los nuevos patrones de consumo. Habíamos lanzado también recientemente Heineken 0.0, que la verdad que nos ha dado muy buenos resultados y entonces la categoría de cerveza sin alcohol en Costa Rica está creciendo en un sólido doble dígito y lo que estamos viendo es que va a continuar así.

El país con el volumen per cápita más alto de cerveza es España, donde más o menos un 15% de la categoría es sin alcohol. ¿Y qué está fomentando el consumo de cerveza sin alcohol? que tal vez quiero salir y no quiero tomar y manejar, probablemente si soy chofer designado, ya hay alternativas una cerveza sin alcohol o si de pronto yo no tomo alcohol, pues me puedo tomar una buena cerveza.

¿Cuánto puede pesar la categoría en Costa Rica?

En Costa Rica estamos en una etapa en donde está arriba del 2%.

Me encantaría que como mínimo el 5% del consumo de la categoría pudiera ser cerveza sin alcohol. Vamos a ser promotores y vamos a invertir fuertemente para que este porcentaje solo aumente.

En la categoría de alimentos tuvieron un crecimiento del 5% el año pasado, ¿cuáles productos tuvieron mejor desempeño?

Crece la marca Ducal en frijoles molidos, crece el ketchup Kerns y crecen nuestros productos de pan, de Musmanni y Musi, como el pan francés y otros que vendemos en esos puntos. Pero el que más destaca, debo reconocer que es el frijol Ducal en Centroamérica y en Estados Unidos.

Ducal es la marca líder en Centroamérica y con un liderazgo muy marcado, especialmente en el norte de Centroamérica, donde el consumo per cápita de frijoles es mayor y además en nuestras formulaciones dentro de los compromisos que tenemos de consumo responsable, al frijol hemos venido mejorándole las formulaciones con menos sodio, menos grasa, mismo sabor, sin glutamato ni ingredientes que son prohibidos.

Eso nos ha permitido posicionar la marca Ducal como una marca superior y también la exportación de esta marca a Estados Unidos, donde el origen obedece a un consumidor centroamericano que había migrado a Estados Unidos y las nuevas generaciones. Ducal ocupa más del 10% del volumen que se consume en todo Estados Unidos y hay estados como la Florida donde esa participación de mercado es más de un 50%.

Colaboró el periodista Sergio Morales

LEA MÁS: Fifco logró en 2023 sus utilidades netas más altas en la última década pese al impacto del tipo de cambio a la baja