Así opina Rolando Carvajal, director general de Fifco, sobre los efectos del tipo de cambio en los segmentos del negocio

Rolando Carvajal asumió como director general de Florida Ice and Farm Company (Fifco) a inicios de 2024 en sustitución de Ramón Mendiola. Carvajal hasta ese momento se desempeñaba como director de negocios por lo que su nombramiento se presentó como un paso natural.

Precisamente el año anterior le generó a Fifco las mejores utilidades desde 2013, pues sus ganancias fueron de ¢95.266 millones. Esta semana también se dieron a conocer los resultados financieros al cierre del primer trimestre de 2024, los cuales muestran una utilidad neta de ¢30.046 millones.

El Financiero conversó con Carvajal para repasar la actualidad de la compañía, el comportamiento de sus líneas de negocio y temas del país que tienen efectos en el sector productivo.

Rolando Carvajal Bravo tiene dos décadas ligado a Fifco. Anteriormente se desempeñaba como director de negocios. (Alonso Tenorio)

Usted asume el puesto en enero de este año después de un 2023 que dejó un crecimiento en las utilidades de un 4% y en términos absolutos de los mejores resultados en una década. ¿Se encontró con el escenario ideal para hacer la transición? Copiado!

— Nos encontramos con un escenario donde se está implementando la continuidad de una estrategia que habíamos establecido para las diferentes geografías y categorías que tiene la compañía. Dentro de ese marco estratégico encontramos cómo mantener la ruta y los proyectos más relevantes considerando cómo fortalecer los mercados más maduros que son el negocio central y la agenda expansiva donde hay nuevas categorías de innovación y nuevas geografías que se suman al negocio.

Sí, sí es un buen momento con unos retos importantes, pero hay planes en marcha para atenderlos.

Sobre el tipo de cambio, ¿qué están haciendo para mitigar el impacto del diferencial cambiario? Copiado!

— El tipo de cambio afecta a Fifco en las operaciones domiciliadas en Costa Rica, porque la realidad es que el negocio de consumo masivo aquí tiene una pequeña favorabilidad (sic), pero afecta desfavorablemente la operación inmobiliaria (hotelería) porque los ingresos o prácticamente todo el estado de resultados a nivel de ingresos de los hoteles están dolarizados y los gastos están colonizados.

Tenemos un efecto positivo en el primer trimestre del 2024 en las operaciones de Costa Rica, sin embargo, cuando consolidamos las operaciones y los negocios fuera, el efecto del tipo de cambio es desfavorable, entonces hay una mezcla: favorece pero afecta negativamente.

También nos pone mucha presión desde el punto de vista competitivo porque para una operación nacional se vuelve un poco más retador versus bienes importados que se benefician de un tipo de cambio apreciado a la hora de exportar también desde Costa Rica específicamente, pues hay también una presión por menos margen.

¿Cuál es su expectativa entonces en cuanto al tipo de cambio para este año y cómo están enfocando su estrategia de 2024 en función del movimiento que pueda tener el dólar? Copiado!

— Estamos viendo un tipo de cambio relativamente estable, en un rango que puede andar entre los ȼ500, ȼ520 a ȼ525 y con base en ese supuesto hemos modelado las diferentes variables del negocio. Estamos siendo extremadamente conservadores con aumentos de precio, de hecho no estamos aumentando precios prácticamente en nuestros negocios salvo dos aumentos puntuales uno en Centroamérica en alimentos y otro en Estados Unidos en bebidas.

¿Hasta cuando será sostenible mantener esta política de no subir precios? Copiado!

— Lo que tenemos en el plan de negocios es ser consistentes con no subir precios, aferrados a ser competitivos en el mercado. Sí nos exige ser más eficientes por los efectos que tiene el tipo de cambio en algunos renglones de estado de resultados.

¿Han pensado por ejemplo sacar la casa matriz de la compañía que tienen acá en Costa Rica para facilitar el funcionamiento y de alguna manera dejar de lidiar con este tema del diferencial cambiario? Copiado!

— No, no hemos pensado sacar a Fifco de la Bolsa Nacional de Valores, eso no está en nuestro planes.

¿Cómo se está financiando actualmente la empresa? Copiado!

— Se financia con bancos locales y con bancos extranjeros, hoy tenemos el 80% de la deuda en colones y un 15% de la deuda la tenemos en dólares y esto está diseñado adrede. Estructuramos los pasivos para para tener espejo con los negocios que tenemos en las diferentes geografías, además de que consideramos en eso la parte inmobiliaria de Costa Rica con un negocio dolarizado.

¿Hay planes para nuevas emisiones de bonos? Copiado!

— Por ahora no, pero podría ser un escenario en el futuro.

Carvajal dijo que considerarían una emisión de bonos dependiendo de las necesidades de capital que tenga Fifco. De momento, no lo ven cercano. (Alonso Tenorio)

¿Son amenazas para ustedes la actual falta de agua y los anuncios de racionamientos de electricidad? Copiado!

— No hemos tenido interrupción de negocios por abastecimiento del agua. Nosotros hacemos esfuerzos para identificar qué riesgos, con buenas medidas de planeación, podemos mitigar y ahí está incluido el tema del agua. Entonces tenemos inversiones para poder almacenar y poder seguir operando.

En relación con la energía eléctrica, este tema es muy reciente y de hecho estamos viendo cómo impacta el negocio y cómo podemos nosotros planificar las operaciones no solo de manufactura, también las comerciales y de administración dada esta realidad. Tenemos en las principales plantas de la cervecería y refrescos un abastecimiento de alta tensión que nos da estabilidad.

El mercado de bebidas alcohólicas vemos que se mantiene con novedades, pero es un segmento en el que la importación de bebidas de calidad y a buen precio es palpable en cualquier supermercado prácticamente. ¿Cuáles son las reacciones de ustedes en este flanco de competencia? Copiado!

— Tenemos un portafolio de marcas que nos permite ofrecer en el mercado, en los diferentes canales, una diversidad de precios para atender las diferentes ocasiones de consumo. Si bien es cierto el portafolio cuenta con marcas premium, también contamos con marcas de valor para atender la decisión de un consumidor de lo que quiere pagar.

Hay una fuerte competencia en el mercado, a Costa Rica ingresan cervezas de regiones como Norteamérica, Europa, Sudamérica y vemos múltiples marcas que tienen propuestas de valor más competitivas que las de Fifco, pero bueno... seguimos aferrados a nuestros planes e incentivos al consumidor para que siga prefiriendo nuestras marcas.

¿Les sorprendió la campaña reciente de Walmart del 50% de descuento en cervezas? Copiado!

Sí nos llamó la atención, pero nosotros no participamos ni en el diseño ni en la implementación de esa estrategia promocional. Creo que al mercado en general le llamó la atención, no consideramos que sea lo mejor porque al final normalmente genera efectos en diferentes canales del mercado y también efectos de un pico de consumo en un espacio de tiempo muy reducido, que no es lo que nosotros promovemos, estamos totalmente comprometidos con el consumo responsable.

En cuánto al segmento de bebidas no alcohólicas, a qué atribuyen el crecimiento y qué acciones están haciendo para responder a esa demanda? Copiado!

En el negocio de bebidas no alcohólicas, entiéndase la marca Tropical, las que tenemos con PepsiCo, los energéticos, el agua y en general en las diferentes categorías estamos viendo un crecimiento consistente y eso obedece a una estrategia comercial que está siguiendo la compañía en todo Centroamérica con propuestas un tanto más agresivas al consumidor.

La categoría de cerveza no es tan dinámica en innovación, pero sí mantenemos proyectos que el mercado va a conocer en los próximos meses dentro de la categoría de cervezas y también muy importante en bebidas alcohólicas saborizadas donde la flexibilidad de sabores, colores y formulaciones mucho más flexibles nos permite innovar con más celeridad y diversidad.

Los hoteles de la compañía muestran niveles considerables de ocupación, pero son tarifas que se generan en dólares, ¿cuál es la afectación real en este segmento? Copiado!

Estamos gozando el beneficio de ocupaciones altas con estancias un poquito más largas, esto definitivamente mejora los ingresos del negocio de hospitalidad. En el primer trimestre de este año tuvimos una ocupación del hotel Westin prácticamente el 90% y el Hotel W en una cifra aproximada 75% que son muy buenas ocupaciones.

En el primer trimestre tuvimos un poquito de presión a nivel de utilidad operativa en los hoteles producto de no aumentar las tarifas y del impacto que tiene la parte colonizada del gasto operativo y de los costos, pero estamos contentos con la tendencia del negocio de hospitalidad.