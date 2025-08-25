Negocios

Esta es la tienda de ropa que ocupará el local que tenía Forever 21 en Plaza Lincoln

Una cadena de tiendas de ropa abrirá en un local que ocupaba hace unos meses la marca Forever 21

EscucharEscuchar
Por Sergio Morales Chavarría

Un nuevo movimiento en el mercado de tiendas de ropa está en camino.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
La ConfianzamallPlaza Lincoln
Sergio Morales Chavarría

Sergio Morales Chavarría

Tiene más de 20 años de laborar como periodista de El Financiero. Ha estado a cargo de temas de negocios, finanzas y macroeconomía. En los últimos años se ha desempeñado como editor de temas de política monetaria, indicadores económicos y la actividad comercial. Ha ganado premios de periodismo económico y estudiado el mercado de valores local.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.