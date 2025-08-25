Esta es la tienda de ropa que ocupará el local que tenía Forever 21 en Plaza Lincoln

Un nuevo movimiento en el mercado de tiendas de ropa está en camino.

En esta ocasión afectará el local que hasta hace unos meses ocupaba la cadena internacional Forever 21 en el mall Plaza Lincoln, en Moravia.

Se trata de la marca de origen costarricense La Confianza, que actualmente tiene dos locales, uno Grecia, que es la ciudad de origen, y el otro en Curridabat.

Según pudo confirmar El Financiero, en el mall ya existen signos externos que anuncian la instalación de la marca de tiendas griega.

Actualmente La Confianza es administrada por sus propietarios Laura y Bernardo Bolaños, quienes son la tercera generación a cargo del negocio.

La empresa fue fundada en 1941.

La firma estadounidense Forever 21 cerró todos sus locales en Costa Rica, sus cierres empezaron el 17 de marzo del 2025. Tenía operaciones en City Mall de Alajuela, Avenida Escazú, Multiplaza Curridabat y Plaza Lincoln.

El cierre de Forever 21 en Costa Rica se debió a la grave crisis financiera que su casa matriz en Estados Unidos enfrentó. La empresa se declaró en bancarrota a principios de año, tras una significativa caída en ventas, agravada por la pandemia. De hecho, la de marzo pasado no fue su primera declaración de bancarrota: ya lo había hecho en 2019.

