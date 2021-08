Estados Unidos abre investigación sobre conducción asistida de Tesla tras 11 accidentes

A test ride in a prototype of an autonomous Nissan car, in Sunnyvale, Calif. Los incidentes ―que se remontan a 2018― incluyeron un choque fatal y siete que resultaron en lesiones, según la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés).Fotografía: Elizabeth D. Herman/The New York Times. (ELIZABETH D. HERMAN)