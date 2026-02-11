Estas fueron las marcas de las cuales más se vendieron carros en Costa Rica durante 2025

Toyota encabezó el ranking de marcas con mayor volumen de vehículos importados en Costa Rica durante el 2025, según los registros de la Dirección General de Aduanas, del Ministerio de Hacienda, citados por el sitio Car Industry Analysis.

Durante el año, la marca japonesa contabilizó 13.784 unidades importadas, lo que la ubicó en el primer lugar del mercado nacional. No obstante, ese volumen representó una disminución del 13% en comparación con el 2024, de acuerdo con los datos oficiales de importación.

Toyota encabezó el ranking de marcas con mayor volumen de vehículos importados en Costa Rica durante el 2025 (Shutterstock/Shutterstock)

En la segunda posición se situó Nissan, con 6.554 vehículos importados, cifra que reflejó una caída interanual del 4%. A pesar del retroceso, la marca se mantuvo entre las principales del país.

Nissan ocupó el segundo lugar con 6.554 vehículos vendidos a lo largo del 2025. (Shutterstock/Shutterstock)

El tercer puesto del listado fue para Hyundai, que registró 6.340 unidades, lo que significó una reducción del 8% frente al año anterior. Muy cerca se ubicó Suzuki, con 6.127 vehículos importados, aunque también mostró una contracción del 3% en relación con el 2024.

Geely se posicionó como la quinta marca con mayor volumen, al sumar 5.280 unidades, con un incremento del 4% interanual. Por su parte, BYD destacó por su crecimiento, al alcanzar 4.409 vehículos importados, lo que representó un aumento del 43%, uno de los más altos del ranking.

Chery cerró el 2025 con 4.130 unidades, pese a una disminución del 16% frente al año previo. Mitsubishi se ubicó en la octava posición, con 3.792 vehículos importados, registrando un crecimiento del 22% en comparación con el 2024.

En los últimos puestos del top 10 figuraron General Motors, con 2.074 unidades, lo que implicó una caída del 21%, y Changan, que reportó 1.758 vehículos importados, con un incremento del 9% interanual.

Las cifras corresponden a los registros de importación de la Dirección General de Aduanas del Ministerio de Hacienda y fueron recopiladas y analizadas por Car Industry Analysis.