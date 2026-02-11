Negocios

Estas fueron las marcas de las cuales más se vendieron carros en Costa Rica durante 2025

Toyota encabezó el ranking de marcas con mayor volumen de vehículos importados en Costa Rica durante el 2025, pese a una caída del 13%.

Por Alonso Ramírez

Toyota encabezó el ranking de marcas con mayor volumen de vehículos importados en Costa Rica durante el 2025, según los registros de la Dirección General de Aduanas, del Ministerio de Hacienda, citados por el sitio Car Industry Analysis.








Costa RicaToyotamercado automotor
Alonso Ramírez

Estudiante de bachillerato en Periodismo, con trayectoria en departamentos digitales de medios de comunicación. Además, cuenta con experiencia en el manejo de redes sociales como creador de contenido y Community Manager.

