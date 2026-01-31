Estas fueron las marcas de vehículos más importadas en Costa Rica durante 2025

Una marca destacó en la importación de vehículos a Costa Rica en 2025.

Toyota se consolidó como la marca de vehículos más importada en Costa Rica durante el 2025, de acuerdo con los registros de la Dirección General de Aduanas, del Ministerio de Hacienda, citados por el sitio Car Industry Analysis.

Durante el año, la marca japonesa acumuló 13.431 unidades importadas, cifra que la mantuvo en la primera posición del ranking nacional. No obstante, ese volumen representó una disminución del 14% en comparación con el 2024, lo que evidencia un menor ritmo de importaciones frente al periodo anterior.

En el segundo lugar se ubicó Nissan, con 6.554 vehículos importados a lo largo del 2025. Al igual que Toyota, la marca presentó una variación negativa, con una caída interanual del 4%, según los datos oficiales de Aduanas.

Suzuki ocupó el tercer puesto del listado, tras registrar 6.127 unidades, lo que significó una reducción del 3% frente al año previo. A pesar de esta leve contracción, la marca se mantuvo entre las principales importadoras del país.

Uno de los comportamientos más destacados del año fue el de BYD, que cerró el 2025 con 4.360 vehículos importados. Esta cifra representó un incremento del 42% respecto al 2024, el mayor crecimiento porcentual entre las principales marcas del mercado costarricense.

En el quinto lugar se posicionó Hyundai, con 3.907 unidades, aunque con una disminución del 20% en comparación con el año anterior.

Le siguió Mitsubishi, que reportó 3.792 vehículos importados, lo que se tradujo en un aumento del 22% interanual.

Por su parte, Geely también mostró un desempeño positivo en el mercado costarricense, al contabilizar 3.302 unidades, con un crecimiento del 36%. En contraste, Chery registró 2.547 vehículos importados, cifra que implicó una caída del 25% frente al periodo previo.

Kia cerró el año con 2.433 unidades, lo que representó un incremento del 19%, mientras que Chevrolet completó el listado de las diez marcas más importadas en Costa Rica durante el 2025, con 2.054 vehículos, pese a una contracción del 20% en comparación con el 2024.

Los datos corresponden a las importaciones registradas ante la Dirección General de Aduanas del Ministerio de Hacienda y fueron recopilados y analizados por Car Industry Analysis.