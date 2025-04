Estas son las empresas que salieron de la lista Great Place to Work Costa Rica 2025

Cada año, la lista de Great Place to Work presenta cambios, y la edición 2025 para Costa Rica no es la excepción. Varias organizaciones que fueron reconocidas en 2024 ya no aparecen en el ranking de este año, un fenómeno que puede deberse a múltiples factores, incluyendo cambios internos, variaciones en la participación o el ascenso de otras compañías.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌