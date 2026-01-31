Estos fueron los modelos de carros más importados en Costa Rica durante el 2025; ¿tiene usted uno?

La importación de vehículos en Costa Rica durante el 2025 estuvo marcada por el dominio de modelos utilitarios, SUV y pick-ups, así como por el crecimiento acelerado de algunas marcas asiáticas.

Así lo reflejan las cifras de la Dirección General de Aduanas, del Ministerio de Hacienda, recopiladas y analizadas por el sitio Car Industry Analysis.

De acuerdo con esos datos, el Toyota Hilux fue el modelo más importado del país, con 2.916 unidades, lo que representó un aumento del 15% en comparación con el 2024. Este pick-up mantuvo su liderazgo impulsado por su uso tanto comercial como personal.

El Toyota Hilux fue el modelo más importado del país, con 2.916 unidades. (Shutterstock/Shutterstock)

En el segundo lugar se ubicó el Suzuki Jimny, con 2.583 unidades, destacando por uno de los mayores crecimientos interanuales del ranking, con un alza del 68%. Le siguió el Toyota Yaris Cross, que registró 2.283 unidades importadas, un 25% más que el año anterior.

En el segundo lugar se ubicó el Suzuki Jimny, con 2.583 unidades. (Shutterstock/Shutterstock)

El Toyota RAV4, que había encabezado la lista en periodos anteriores, cayó al cuarto puesto con 2.251 unidades, reflejando una disminución del 26%. En contraste, el BYD Yuan Up se posicionó como uno de los casos más llamativos del año: alcanzó 2.014 unidades, lo que implicó un crecimiento del 284%, el mayor del top 10.

El Toyota RAV4, que había encabezado la lista en periodos anteriores, cayó al cuarto puesto con 2.251 unidades, reflejando una disminución del 26%. (Shutterstock/Shutterstock)

Completaron la lista de los diez modelos más importados el Nissan Kicks (2.006 unidades, +36%), Nissan Frontier (1.798 unidades, −35%), Suzuki Fronx (1.268 unidades, +254%), BYD Seagull (1.258 unidades, +11%) y el Toyota Raize (1.229 unidades, −28%).

Marcas y grupos: Toyota mantiene el liderazgo

En el análisis por marcas, Toyota se mantuvo como la más importada en Costa Rica durante el 2025, con 13.431 unidades, pese a una caída del 14% frente al 2024. Le siguieron Nissan, con 6.554 unidades (−4%), y Suzuki, con 6.127 unidades (−3%).

El crecimiento más destacado entre las marcas lo registró BYD, que alcanzó 4.360 unidades, un aumento del 42% interanual. También mostraron avances Mitsubishi (+22%), Geely (+36%) y Kia (+19%). En contraste, Hyundai, Chery y Chevrolet cerraron el año con reducciones en sus volúmenes de importación.

Al analizar los grupos automotrices, Toyota encabezó nuevamente el ranking con 13.784 unidades (−13%), seguido por Nissan (6.554 unidades) y Hyundai (6.340 unidades). BYD volvió a destacar también a nivel de grupo, con 4.409 unidades, lo que representó un incremento del 43% respecto al año anterior.