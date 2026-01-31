Negocios

Estos fueron los modelos de carros más importados en Costa Rica durante el 2025; ¿tiene usted uno?

Por Alonso Ramírez

La importación de vehículos en Costa Rica durante el 2025 estuvo marcada por el dominio de modelos utilitarios, SUV y pick-ups, así como por el crecimiento acelerado de algunas marcas asiáticas.








Costa RicaToyotaimportación de vehículos
Alonso Ramírez

Estudiante de bachillerato en Periodismo, con trayectoria en departamentos digitales de medios de comunicación. Además, cuenta con experiencia en el manejo de redes sociales como creador de contenido y Community Manager.

