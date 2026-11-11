Estos son los 10 líderes empresariales con mejor reputación de Costa Rica en 2026, según Merco

La lista de los líderes con mejor reputación de Costa Rica llega a su décima edición con una combinación de permanencia y cambios. Aunque ocho de los diez nombres que encabezaban la clasificación de 2025 se mantienen en ese grupo, el orden presenta movimientos.

Quién encabeza la clasificación

Javier Quirós, de Grupo Purdy, conserva el primer lugar del ranking, posición que también ocupó en 2025 y 2024. El cambio más destacado entre quienes permanecen en el top 10 ocurre inmediatamente después: Francis Durman pasa del quinto al segundo puesto.

Su avance de tres posiciones lo sitúa por delante de Franklin Chang, quien completa los tres primeros lugares, tras ocupar la segunda casilla el año anterior.

Federico Odio mantiene la cuarta posición, mientras Rolando Carvajal sube del sexto al quinto puesto. Ileana Rojas, tercera en 2025, aparece sexta en la nueva edición.

Los movimientos del top 10

Laura Moreno Ramírez conserva la séptima posición y Laura López avanza del décimo al noveno lugar. Las incorporaciones al grupo son Silvia Chaves, en el octavo puesto, y Guillermo Alonso Guzmán, en el décimo.

Alberto Trejos y María Pía Robles, quienes ocuparon los lugares octavo y noveno en 2025, respectivamente, no aparecen en el top 10 de esta edición. La información disponible no precisa sus nuevas ubicaciones ni las posiciones anteriores de Chaves y Alonso Guzmán.

Javier Quirós, Ileana Rojas y Franklin Chang están en el top 10 del estudio Merco Líderes Costa Rica con mejor reputación en 2026. (La Nación y Canva/La Nación y Canva)

Cuatro mujeres permanecen entre los primeros diez lugares

Ileana Rojas, Laura Moreno Ramírez, Silvia Chaves y Laura López conforman la representación femenina en las diez primeras posiciones de 2026.

La comparación muestra continuidad en los nombres, pero no inmovilidad en el orden. Entre quienes aparecen en ambos top 10, Durman registra el mayor avance, mientras Quirós, Odio y Moreno Ramírez conservan sus posiciones.

Estos movimientos reflejan ubicaciones relativas dentro del ranking, no necesariamente cambios en la puntuación individual. El material facilitado incluye los puntajes de 2025, pero no los de 2026; por eso, no permite establecer si las diferencias entre los líderes se ampliaron o redujeron, ni explicar qué factores determinaron cada ascenso o descenso.

Para el análisis, se realizaron 695 encuestas dirigidas a 456 directivos de grandes empresas, 44 periodistas de información económica, 33 expertos en comunicación, 48 analistas financieros y 61 catedráticos del área de la empresa.

Junto a estas evaluaciones se ha realizado también, en colaboración con Nethodology, un análisis en el ámbito digital de las empresas (Merco Digital), con 11.315 menciones analizadas y un benchmarking de 53 indicadores objetivos que recogen los principales apartados de la realidad de las empresas.

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