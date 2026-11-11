Negocios

Estos son los 10 líderes empresariales con mejor reputación de Costa Rica en 2026, según Merco

La décima edición del ranking muestra cambios de posición entre los líderes con mejor reputación del país e incluye dos nuevas figuras en el top 10. Conozca también las variaciones respecto al 2025

Por Brandon Flores

AñadirEl Financierocomo fuente preferida en

La lista de los líderes con mejor reputación de Costa Rica llega a su décima edición con una combinación de permanencia y cambios. Aunque ocho de los diez nombres que encabezaban la clasificación de 2025 se mantienen en ese grupo, el orden presenta movimientos.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Merco Líderesranking reputación empresarialMerco Costa Rica
Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.