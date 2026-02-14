Estilo de vida

Estos son los 10 mejores carros de 2026, según Consumer Reports; vea quién los vende en Costa Rica

Consumer Reports elaboró su lista de los 10 mejores vehículos de 2026. Vea cuáles destacaron.

EscucharEscuchar
Por Redacción EF

Consumer Reports eligió 10 modelos como los mejores carros del año 2026, un listado dominado por híbridos, SUV y ‘pickups’ que combinan alto desempeño, seguridad y buena reputación de fiabilidad. De esos 10, todos tienen presencia comercial en Costa Rica, aunque algunos llegan mediante importadores paralelos y no por un distribuidor oficial de la marca en el país.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Consumer ReportsVehículosAutosCarros
Redacción EF

Redacción EF

Los artículos con la firma "Redacción EF" son elaborados por periodistas de nuestro equipo editorial bajo la supervisión de editores de las secciones correspondientes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.