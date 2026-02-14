Estos son los 10 mejores carros de 2026, según Consumer Reports; vea quién los vende en Costa Rica

Consumer Reports eligió 10 modelos como los mejores carros del año 2026, un listado dominado por híbridos, SUV y ‘pickups’ que combinan alto desempeño, seguridad y buena reputación de fiabilidad. De esos 10, todos tienen presencia comercial en Costa Rica, aunque algunos llegan mediante importadores paralelos y no por un distribuidor oficial de la marca en el país.
Para construir este Top 10, Consumer Reports partió de más de 260 vehículos nuevos probados en su pista, los filtró por desempeño en manejo, frenado, consumo y confort, y luego cruzó esos resultados con calificaciones de seguridad (incluyendo pruebas de choque) y datos de fiabilidad prevista basados en encuestas a cientos de miles de propietarios, además de indicadores de satisfacción general con el vehículo. Solo los modelos que obtienen puntuaciones altas de manera consistente en todos esos criterios —y que equipan de serie frenado automático de emergencia y otros sistemas avanzados de asistencia al conductor— califican para la lista final.
Auto pequeño: Honda Civic
El Honda Civic se mantiene como un referente entre los autos compactos, y en 2026 su versión híbrida es la gran protagonista del modelo. Conserva una dirección rápida y precisa, un manejo cómodo y un interior amplio, pero añade un motor 2.0 de cuatro cilindros y 200 hp que acelera de 0 a 60 mph en 7,5 segundos y logra alrededor de 44 mpg, combinando mejor respuesta con menor consumo frente al Civic convencional.
Auto mediano: Toyota Camry
El Toyota Camry, ahora exclusivamente híbrido, refuerza su reputación como sedán mediano “seguro” y muy eficiente. Usa un motor 2.5 de cuatro cilindros que en pruebas alcanzó cerca de 48 mpg, con un equilibrio logrado entre comodidad de marcha y agilidad, un interior espacioso y controles físicos simples, además de mejoras en fiabilidad y la opción de tracción integral en todas las versiones.
SUV subcompacto: Subaru Crosstrek
El Subaru Crosstrek regresa al listado con un enfoque en confort y capacidad. Sus versiones de gasolina montan un motor 2.5 de 180 hp con CVT y tracción integral que promedia 29 mpg, mientras que la nueva variante híbrida gana eficiencia; destaca por su dirección precisa, mínima inclinación en curvas y una suspensión que absorbe irregularidades mejor que muchos rivales, ayudada por una mayor altura libre que facilita el acceso.
SUV compacto: Subaru Forester
El Subaru Forester suma en 2026 un tren motriz híbrido a las virtudes que ya le habían asegurado un puesto en el Top 10 el año previo. Mantiene el fácil acceso, la visibilidad generosa, el interior espacioso y el confort de marcha, y añade un sistema híbrido que combina el bóxer 2.5 con tecnología eléctrica de Toyota y un sistema de tracción integral mecánica permanente, logrando unos 5 mpg extra de ahorro respecto al Forester de gasolina.
SUV mediano: Toyota Grand Highlander
El Toyota Grand Highlander se posiciona como un SUV de tres filas realmente utilizable por adultos en todas las plazas, sin sacrificar espacio de carga. Con rines de 18 pulgadas ofrece una marcha particularmente suave, y su motor híbrido opcional de 245 hp iguala la aceleración del motor turbo estándar, pero con un consumo cercano a 35 mpg, más propio de un SUV compacto híbrido que de un utilitario de este tamaño.
SUV compacto de lujo: Lexus NX
El Lexus NX repite como uno de los SUV compactos de lujo más sólidos, combinando eficiencia y refinamiento. Ofrece un interior compacto pero bien aprovechado, con materiales de alta calidad, asientos delanteros muy cómodos y un motor turbo de cuatro cilindros con buena potencia; en la versión híbrida, la asistencia eléctrica suaviza la entrega y eleva el consumo a unos 38 mpg frente a los 25 mpg de la variante solo a gasolina, mientras que el NX PHEV añade unos 304 hp y hasta 37 millas de conducción eléctrica.
SUV mediano de lujo: BMW X5
El BMW X5 sigue siendo uno de los SUV de lujo más completos, con una experiencia de manejo cercana a la de un sedán deportivo. Su interior mezcla cuero, madera y metales con asientos de gran sujeción pensados para viajes largos, y la versión a gasolina combina una aceleración muy rápida con un consumo aproximado de 23 mpg; el híbrido enchufable suma 39 millas de autonomía eléctrica antes de pasar a unos 21 mpg, lo que lo hace atractivo para recorridos diarios cortos.
Camioneta pequeña: Ford Maverick
La Ford Maverick se consolida como ‘pick‑up’ compacta para el día a día y el fin de semana. Ofrece una cabina relativamente amplia, marcha suave y la opción de un sistema híbrido 2.5 que alcanza cerca de 37 mpg, mientras el motor turbo de 250 hp, más potente y con unas 23 mpg, mejora la fiabilidad prevista; además, suma variantes con tracción integral y ediciones especiales para carretera y uso off‑road como Lobo y Tremor.
Camioneta grande: Ford F-150
La Ford F-150 entra al Top 10 gracias a una mejora en fiabilidad que se suma a su ya larga lista de fortalezas. Mantiene motores muy potentes, cabina amplia y controles sencillos, incorpora ayudas como monitores de punto ciego y asistentes para enganchar remolques, y ofrece desde un V6 turbo base de 2.7 litros y 325 hp hasta un híbrido V6 3.5 de 430 hp y 570 lb‑pie de torque, pensado más en capacidad de remolque que en ahorro de combustible.
Vehículo eléctrico: Tesla Model Y
El Tesla Model Y permanece como el eléctrico más vendido y se renueva para 2026 con mejoras de confort y acabados. Combina diseño tipo hatchback práctico, gran autonomía, aceleración muy rápida, manejo preciso y acceso a la red de Supercargadores, y en el último modelo se añaden una marcha más suave, vidrios acústicos, interiores mejorados y una segunda pantalla de 8 pulgadas para los pasajeros traseros, mientras su fiabilidad sigue en trayectoria ascendente.
Disponibilidad en Costa Rica: agencias y canales
En Costa Rica, casi todas las marcas presentes en el listado son representadas por grandes grupos automotrices, pero no necesariamente ofrecen aún las mismas versiones híbridas que aparecen en la evaluación de Consumer Reports. Algunas, como Tesla, dependen de importadores especializados o “dealers” paralelos.
Dónde se consiguen estos 10 modelos (oficial vs. paralelo)
|Modelo (Top Pick CR)
|Marca
|¿Marca con distribuidor oficial en CR?
|¿Modelo disponible o con presencia reportada en CR?
|Canal principal actual
|Honda Civic
|Honda
|Sí, representada por FACO (Honda Costa Rica).
|Honda comercializa sedanes y versiones Civic en el país; el detalle de año y motorización (incluido híbrido) depende del portafolio vigente.
|Agencia oficial Honda Costa Rica (FACO).
|Toyota Camry
|Toyota
|Sí, representada por Grupo Purdy.
|El Camry históricamente se ha vendido en el país; la web de Toyota CR se centra en la gama SUV y pick-ups, pero el sedán forma parte del portafolio regional y ha sido importado por Purdy.
|Grupo Purdy (Toyota Costa Rica).
|Subaru Crosstrek
|Subaru
|Sí, representada por Grupo Purdy.
|Subaru comercializa SUV como Crosstrek en Costa Rica; el modelo figura en la oferta regional y la marca lo vincula a la línea 2026.
|Grupo Purdy (Subaru Costa Rica).
|Subaru Forester
|Subaru
|Sí, Grupo Purdy.
|Forester forma parte del catálogo global de Subaru y es uno de los SUV que Purdy ha promocionado en la región; se ofrece en la red Subaru Costa Rica.
|Grupo Purdy (Subaru Costa Rica).
|Toyota Grand Highlander
|Toyota
|Sí, Grupo Purdy.
|El Grand Highlander es un SUV nuevo en el portafolio global de Toyota; no aparece en el sitio web del distribuidor local.
|Grupo Purdy; posible introducción como SUV de tres filas de gama alta.
|Lexus NX
|Lexus
|Sí, Grupo Purdy (misma casa de Toyota).
|Lexus opera en Costa Rica como marca de lujo de Toyota; el NX figura en la oferta regional, aunque la disponibilidad puntual de versiones híbridas/PHEV depende del año modelo introducido.
|Grupo Purdy (Lexus Costa Rica).
|BMW X5
|BMW
|BMW cuenta con distribuidor oficial en el país (no citado en la nota de agencias, pero presente en el mercado premium).
|El X5 es uno de los SUV premium más vendidos en la región y se comercializa en Costa Rica en distintas motorizaciones, incluyendo versiones híbridas en años recientes.
|Agencia oficial BMW y concesionarios premium.
|Ford Maverick
|Ford
|Sí, a través de Grupo Purdy.
|La nueva Maverick fue anunciada en Costa Rica, incluyendo versiones gasolina e híbrida 2.5, con lanzamientos públicos y cobertura en medios especializados.
|Grupo Purdy (Ford Costa Rica); agencias Ford CR.
|Ford F-150
|Ford
|Sí, Grupo Purdy.
|La F-150 es parte del portafolio de pick-ups Ford en Costa Rica; la gama local incluye distintas motorizaciones y versiones de trabajo y recreativas.
|Grupo Purdy (Ford Costa Rica).
|Tesla Model Y
|Tesla
|Tesla no tiene representación oficial de fábrica en CR.
|El Model Y se vende mediante importadores y concesionarios especializados en eléctricos, como Go Electric Motors y EV Imports 506, que ofrecen unidades nuevas con garantía y servicio.
|Importadores paralelos y dealers de eléctricos (Go Electric Motors, EV Imports 506, otros).
