Estos son los 10 mejores destinos gastronómicos del mundo

Las comidas típicas, las tradiciones y los productos locales son una ventana hacia la cultura de un país y de sus habitantes.

De acuerdo con National Geographic, países como Japón, Argentina, Perú, Italia, Colombia, España, México, Tailandia, Marruecos y Francia son destinos donde la gastronomía es un elemento fundamental para conocer su parte cultural e histórica.

No es casualidad que 28 de los mejores 50 restaurantes del mundo, según The World’s 50 Best Restaurants 2024 de la revista William Reed, se encuentren en los países mencionados.

“Picante, especiada, producto del mestizaje de diversas culturas, basada en los productos autóctonos… estas son las mejores cocinas del mundo para degustar en cualquier viaje”, indica National Geographic.

Japón

Entre los platos más populares de la gastronomía japonesa se encuentran el sushi, el ramen, la tempura, el yakitori y el okonomiyaki, una tortilla japonesa que se rellena con una variedad de ingredientes, como cerdo, marisco y verdura.

Según The World’s 50 Best Restaurants 2024, tres de los mejores restaurantes del mundo se ubican en Japón: Sézanne, Florilege y Den.

El ramen es uno de los platos más populares de Japón. (Damián Arroyo C.)

Argentina

La carne de res argentina es famosa en todo el mundo por su sabor y calidad. De hecho, uno de los platos más emblemáticos del país sudamericano es el asado.

En el ranking de los 50 mejores restaurantes del mundo aparece Don Julio, un local que abrió Pablo Rivero en 1999, cuando tenía poco más de 20 años, con un concepto de cortes de carne de una calidad superior y vinos cuidadosamente seleccionados.

Otros platos populares de Argentina son las empanadas y los choripanes.

Perú

“Sus diferentes ecosistemas, Andes, desierto, costa y selva, hacen de este país un destino gastronómico de primer orden (...) La cocina peruana criolla, esa de ceviche, causa limeña, se entrelaza con la mejor gastronomía chifa surgida de la migración china al país y la cocina nikkei, que nació de la fusión de la influencia japonesa en Perú”, dice National Geographic.

Entre sus mejores restaurantes se encuentran Maido, Kjolle y Mayta.

Italia

La gastronomía italiana es una de las más variadas y populares en el mundo. La pasta y la pizza son dos de los platos más icónicos de este país.

Lido 84, Reale, Piazza Duomo y Uliassi son los cuatro restaurantes italianos que destacaron en The World’s 50 Best Restaurants para 2024.

La pizza es uno de los platos más icónicos de Italia. (Rafael Pacheco Granados)

Los otros seis destinos