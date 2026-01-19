Estos son los 10 países de los que Costa Rica importó más vehículos en 2025

Desde hace varios años —con mayor notoriedad desde la etapa postpandemia— los carros provenientes de China han ganado protagonismo en las carreteras nacionales. Con una oferta basada principalmente en modelos eléctricos y a precios atractivos, las unidades de esa nación asiática ya gozan de aceptación entre los consumidores nacionales.

Para medir el impacto de los autos chinos en el mercado costarricense, este medio solicitó a la Asociación de Importadores de Vehículos y Maquinaria (Aivema) los datos de los países de origen de los carros que ingresaron al país en 2024 y 2025. Se obtuvo el “top 10” de naciones de las que Costa Rica importó las unidades, con resultados llamativos.

En el 2025 entraron al país 73.123 carros nuevos, lo que representó un 4,82% menos que el año previo. Del total de vehículos registrados el año pasado, los traídos de China representaron el 38,8% (26.951 carros), lo que lo posiciona como el país número uno en el listado. Además, entraron 1.207 autos más de esa nación comparado con 2024.

Japón —uno de los mercados con más historia en el segmento de automóviles— se colocó en la segunda posición, con 9.723 carros en 2025. Eso sí, presentó una disminución de más de 2.000 unidades provenientes de ese mercado entre un año y otro.

India se ubicó en el tercer lugar de los países a los que Costa Rica más importó vehículos nuevos, con un incremento de 2.742 carros entre un año y otro (fue el más destacado en el top 10).

En el otro extremo se ubican Corea del Sur, que presentó una disminución de 1.880 unidades en el 2025, en el puesto nueve está Brasil con 2.092 carros y en el décimo lugar está Estados Unidos, reportando 1.953 autos. Estos últimos tres mercados tuvieron menos importaciones hacia Costa Rica que en 2024.