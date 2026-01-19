Negocios

Estos son los 10 países de los que Costa Rica importó más vehículos en 2025

El año pasado ingresaron al país 73.123 carros nuevos

Por Brandon Flores

Desde hace varios años —con mayor notoriedad desde la etapa postpandemia— los carros provenientes de China han ganado protagonismo en las carreteras nacionales. Con una oferta basada principalmente en modelos eléctricos y a precios atractivos, las unidades de esa nación asiática ya gozan de aceptación entre los consumidores nacionales.








