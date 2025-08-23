Estos son los 5 Airbnb más caros en playa Flamingo, en Guanacaste; vea por qué le ofrecen una escapada de lujo

Playa Flamingo es un destino de ensueño en el Pacífico costarricense. Un rincón paradisíaco para escapar de la rutina y sumergirse en una experiencia de lujo y tranquilidad.

Para quienes están planeando un viaje que los desconecte de la rutina, la elección del alojamiento ideal es garantía de una estancia inolvidable, y en este sentido, Airbnb se posiciona como una plataforma útil por su variedad de opciones, servicios y tarifas.

Si piensa aprovechar el próximo fin de semana largo para pasear por la playa y recargar energías, le presentamos una lista con las características y beneficios que ofrecen los 5 alojamientos de mayor precio en playa Flamingo y sus alrededores disponibles en Airbnb.

Para este artículo nos basamos en la búsqueda de los alojamientos disponibles por tres noches, del 28 de noviembre al 1.° de diciembre (el último fin de semana largo del año), para dos adultos.

La lista está ordenada del valor más alto al más bajo, independientemente de su capacidad o calificación en la plataforma, según la búsqueda realizada el 14 de agosto.

Costo: ¢3,864,758 por tres noches

¢3,864,758 por tres noches Capacidad: 14 huéspedes, 7 habitaciones, 8 camas, 7,5 baños

14 huéspedes, 7 habitaciones, 8 camas, 7,5 baños Descripción: “Esta villa ofrece una experiencia de lujo con amplios espacios y comodidades de primer nivel, ideal para grupos grandes que buscan privacidad y confort. Su ubicación permite disfrutar de vistas impresionantes y acceso directo a la playa”.

Beneficios:

Vista al jardín y al puerto

Lavadora y secadora

Agua caliente

Acceso a la playa

Cocina, microondas, lavavajillas

Wifi, TV, mesa de billar

Equipo para hacer ejercicio

Aire acondicionado, ventiladores

Estacionamiento gratuito en las instalaciones

Piscina y jacuzzi privada

Cocina exterior, parrilla, zona para comida al aire libre

Cámaras de seguridad en la parte exterior de la propiedad

Lista de los hospedajes de Airbnb más caros de playa Flamingo y alrededores. Saephan Villa. (Airbnb/Airbnb)

Costo: ¢2.537.644 por tres noches

¢2.537.644 por tres noches Capacidad: 18 huéspedes, 6 habitaciones, 9 camas, 5,5 baños

18 huéspedes, 6 habitaciones, 9 camas, 5,5 baños Descripción: ”Situada dentro de la exclusiva comunidad de Mar Vista, esta impresionante propiedad con vista al océano es perfecta para grupos grandes o varias familias. A solo 4 minutos en coche de Playa Flamingo, ofrece comodidad, privacidad y mucho espacio para unas vacaciones inolvidables".

Beneficios:

Cocina

Lavadora, secadora, lavavajillas

TV, Wifi y zona de trabajo

Estacionamiento gratuito en las instalaciones

Piscina, ducha exterior, tina

Cocina exterior, parrilla, lugar para fogatas, zona de comida al aire libre

Aire acondicionado y ventiladores

Cámaras de seguridad en la parte exterior de la propiedad

Lista de los hospedajes de Airbnb más caros de playa Flamingo y alrededores. Villa de Lujo. (Airbnb/Airbnb)

Costo: ¢2.383.087 por tres noches

¢2.383.087 por tres noches Capacidad: Más de 16 huéspedes, 6 habitaciones, 12 camas, 6,5 baños

Más de 16 huéspedes, 6 habitaciones, 12 camas, 6,5 baños Descripción: “Casa Vista Azul, enclavada en la comunidad cerrada de Mar Vista, es el destino perfecto para una escapada opulenta. Ofrece impresionantes vistas al mar y espectaculares puestas de sol, con un diseño elegante y servicios de primer nivel”.

Beneficios:

Cocina

TV, Wifi, sistema de sonido, material de lectura, juegos de mesa

Ducha exterior, agua caliente, tina

Estacionamiento gratuito en las instalaciones

Piscina, jacuzzi y gimnasio compartido cerca

Lavadora, secadora, lavavajillas

Aire acondicionado y ventiladores de techo

Cocina exterior, zona para comida al aire libre, parrilla

Cámaras de seguridad, detectores de humo, detector de monóxido de carbono

Lista de los hospedajes de Airbnb más caros de playa Flamingo y alrededores. Vista Azul (Airbnb/Airbnb)

Costo: ¢2.368.272 por tres noches

¢2.368.272 por tres noches Capacidad: 8 huéspedes, 4 habitaciones, 4 camas y 4,5 baños

8 huéspedes, 4 habitaciones, 4 camas y 4,5 baños Descripción: “Casa Nautilus ofrece una experiencia vacacional elevada. Es una casa espectacular, a solo unos pasos de la playa de arena blanca, con vistas a las prístinas aguas azules de Flamingo Guanacaste. Disfruta de las vistas al mar al atardecer desde su piscina infinita privada”.

Beneficios:

Vista al océano y acceso compartido a la playa

Cocina

Lavadora, secadora

TV, Wifi y zona de trabajo

Estacionamiento techado gratuito

Parrilla, cocina exterior, zona de comida al aire libre

Piscina privada, disponible todo el año

Se permiten mascotas

Cámaras de seguridad, detector de humo, detector de monóxido de carbono

Lista de los hospedajes de Airbnb más caros de playa Flamingo y alrededores. Casa Nautilus. (Airbnb/Airbnb)

Costo: ¢2.251.420 por tres noches

¢2.251.420 por tres noches Capacidad: 12 huéspedes, 4 habitaciones, 6 camas, 6 baños

12 huéspedes, 4 habitaciones, 6 camas, 6 baños Descripción: ”The Palms Mansion es la propiedad más espaciosa en The Palms, una comunidad de apartamentos exclusiva y aislada frente a la playa en el tranquilo extremo sur de playa Flamingo. Consiste en dos unidades de dos niveles que pueden alojar cómodamente hasta 12 personas".

Beneficios:

Acceso a la playa

Cocina

TV, Wifi y zona de trabajo

Estacionamiento gratuito en las instalaciones

Piscina, gimnasio, bicicletas

Lavadora, secadora, lavavajillas

Agua caliente, tina

Aire acondicionado, ventiladores

Cámaras de seguridad en la parte exterior de la propiedad