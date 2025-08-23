Estos son los 5 Airbnb más caros en playa Flamingo, en Guanacaste; vea por qué le ofrecen una escapada de lujo

Playa Flamingo es un destino de ensueño en el Pacífico costarricense. Un rincón paradisíaco para escapar de la rutina y sumergirse en una experiencia de lujo y tranquilidad.
Para quienes están planeando un viaje que los desconecte de la rutina, la elección del alojamiento ideal es garantía de una estancia inolvidable, y en este sentido, Airbnb se posiciona como una plataforma útil por su variedad de opciones, servicios y tarifas.
Si piensa aprovechar el próximo fin de semana largo para pasear por la playa y recargar energías, le presentamos una lista con las características y beneficios que ofrecen los 5 alojamientos de mayor precio en playa Flamingo y sus alrededores disponibles en Airbnb.
Para este artículo nos basamos en la búsqueda de los alojamientos disponibles por tres noches, del 28 de noviembre al 1.° de diciembre (el último fin de semana largo del año), para dos adultos.
La lista está ordenada del valor más alto al más bajo, independientemente de su capacidad o calificación en la plataforma, según la búsqueda realizada el 14 de agosto.
1. The Saephan Villa
- Costo: ¢3,864,758 por tres noches
- Capacidad: 14 huéspedes, 7 habitaciones, 8 camas, 7,5 baños
- Descripción: “Esta villa ofrece una experiencia de lujo con amplios espacios y comodidades de primer nivel, ideal para grupos grandes que buscan privacidad y confort. Su ubicación permite disfrutar de vistas impresionantes y acceso directo a la playa”.
Beneficios:
- Vista al jardín y al puerto
- Lavadora y secadora
- Agua caliente
- Acceso a la playa
- Cocina, microondas, lavavajillas
- Wifi, TV, mesa de billar
- Equipo para hacer ejercicio
- Aire acondicionado, ventiladores
- Estacionamiento gratuito en las instalaciones
- Piscina y jacuzzi privada
- Cocina exterior, parrilla, zona para comida al aire libre
- Cámaras de seguridad en la parte exterior de la propiedad
2. Villa de Lujo
- Costo: ¢2.537.644 por tres noches
- Capacidad: 18 huéspedes, 6 habitaciones, 9 camas, 5,5 baños
- Descripción: ”Situada dentro de la exclusiva comunidad de Mar Vista, esta impresionante propiedad con vista al océano es perfecta para grupos grandes o varias familias. A solo 4 minutos en coche de Playa Flamingo, ofrece comodidad, privacidad y mucho espacio para unas vacaciones inolvidables".
Beneficios:
- Cocina
- Lavadora, secadora, lavavajillas
- TV, Wifi y zona de trabajo
- Estacionamiento gratuito en las instalaciones
- Piscina, ducha exterior, tina
- Cocina exterior, parrilla, lugar para fogatas, zona de comida al aire libre
- Aire acondicionado y ventiladores
- Cámaras de seguridad en la parte exterior de la propiedad
3. Casa Vista Azul
- Costo: ¢2.383.087 por tres noches
- Capacidad: Más de 16 huéspedes, 6 habitaciones, 12 camas, 6,5 baños
- Descripción: “Casa Vista Azul, enclavada en la comunidad cerrada de Mar Vista, es el destino perfecto para una escapada opulenta. Ofrece impresionantes vistas al mar y espectaculares puestas de sol, con un diseño elegante y servicios de primer nivel”.
Beneficios:
- Cocina
- TV, Wifi, sistema de sonido, material de lectura, juegos de mesa
- Ducha exterior, agua caliente, tina
- Estacionamiento gratuito en las instalaciones
- Piscina, jacuzzi y gimnasio compartido cerca
- Lavadora, secadora, lavavajillas
- Aire acondicionado y ventiladores de techo
- Cocina exterior, zona para comida al aire libre, parrilla
- Cámaras de seguridad, detectores de humo, detector de monóxido de carbono
4. Casa Nautilus
- Costo: ¢2.368.272 por tres noches
- Capacidad: 8 huéspedes, 4 habitaciones, 4 camas y 4,5 baños
- Descripción: “Casa Nautilus ofrece una experiencia vacacional elevada. Es una casa espectacular, a solo unos pasos de la playa de arena blanca, con vistas a las prístinas aguas azules de Flamingo Guanacaste. Disfruta de las vistas al mar al atardecer desde su piscina infinita privada”.
Beneficios:
- Vista al océano y acceso compartido a la playa
- Cocina
- Lavadora, secadora
- TV, Wifi y zona de trabajo
- Estacionamiento techado gratuito
- Parrilla, cocina exterior, zona de comida al aire libre
- Piscina privada, disponible todo el año
- Se permiten mascotas
- Cámaras de seguridad, detector de humo, detector de monóxido de carbono
5. The Palms Mansion
- Costo: ¢2.251.420 por tres noches
- Capacidad: 12 huéspedes, 4 habitaciones, 6 camas, 6 baños
- Descripción: ”The Palms Mansion es la propiedad más espaciosa en The Palms, una comunidad de apartamentos exclusiva y aislada frente a la playa en el tranquilo extremo sur de playa Flamingo. Consiste en dos unidades de dos niveles que pueden alojar cómodamente hasta 12 personas".
Beneficios:
- Acceso a la playa
- Cocina
- TV, Wifi y zona de trabajo
- Estacionamiento gratuito en las instalaciones
- Piscina, gimnasio, bicicletas
- Lavadora, secadora, lavavajillas
- Agua caliente, tina
- Aire acondicionado, ventiladores
- Cámaras de seguridad en la parte exterior de la propiedad