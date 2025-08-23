Negocios

Estos son los 5 Airbnb más caros en playa Flamingo, en Guanacaste; vea por qué le ofrecen una escapada de lujo

Si planea viajar a playa Flamingo, le presentamos los cinco alojamientos de Airbnb con el mayor precio, ideales para una escapada en un fin de semana largo

Por Randall Corella Vargas

Playa Flamingo es un destino de ensueño en el Pacífico costarricense. Un rincón paradisíaco para escapar de la rutina y sumergirse en una experiencia de lujo y tranquilidad.








