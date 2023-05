Estos son los cantones con más estaciones de carga para vehículos eléctricos de Costa Rica

En Costa Rica, los cantones pertenecientes a las provincias de San José y Alajuela poseen un 53% de todas las estaciones de carga para vehículos eléctricos que hay en el territorio nacional. Curiosamente, el cantón con más de estos puestos está fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM).

Actualmente no existe una lista completa de cuántas estaciones de carga hay en el país, sin embargo los conductores suelen utilizar aplicaciones móviles para mapear dónde pueden recargar sus baterías en el camino.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) tiene un registro de las estaciones que ellos han puesto a disposición (68, hasta la fecha), sin embargo existen más puntos en el país.

Para hacer un recuento más amplio de las estaciones costarricenses, El Financiero decidió ordenar por cantón los centros de carga registrados en la plataforma Plugshare, una de las herramientas recomendadas por la Asociación Costarricense de Movilidad Eléctrica (Asomove).

Este ejercicio se filtró por estaciones abiertas al público de todo tipo. Es decir, en la lista habrá electrolineras, parqueos, restaurantes, hoteles e incluso casas (siempre y cuando los dueños hayan agregado su punto de carga en Plugshare), entre otros, tanto con servicio pago como gratuito o exclusivo para clientes de los establecimientos a los que pertenezca el cargador.

Cantones con más estaciones Copiado!

El cantón en el que más puntos de carga registra es el de San Carlos, en la provincia de Alajuela con 27, incluso por encima de las cabeceras de provincias como San José (22), Alajuela (24), Heredia (12) y Cartago (10).

Parte de la densidad de carga que posee este cantón responde a la iniciativa de Rutas Eléctricas Costa Rica, un proyecto que busca apoyar al sector privado en la instalación de puntos de carga. La Fortuna de San Carlos fue una de las comunidades en las que se organizó una de estas ruta de carga, principalmente por medio de comercio dedicado al turismo.

También hay que tomar en cuenta que San Carlos es uno de los cantones más poblados del país con una proyección de 203.149 personas, según los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Esto es más que el cantón central de Cartago (165.195).

Dentro de los 20 cantones con más puntos de carga, siete pertenecen a la provincia de San José. Además, seis de ellos están dentro de la GAM, solo Pérez Zeledón rompe esta tendencia con 11 estaciones registradas en su territorio.

Alajuela, a pesar de ser la segunda provincia con mayor representación de puestos de carga, solo posee tres cantones dentro del top 20: Alajuela (24), San Carlos (27) y San Ramón (8).

Cartago, por su parte, solo tiene un cantón (el homónimo) entre los veinte de mayor cantidad y de hecho es la segunda provincia con menos estaciones en el país (16), más abajo está Limón con 14.

En total se contabilizaron 341 puestos de carga en 59 cantones diferentes a lo largo del país. Estos 341 puntos abastecen a los 8.001 vehículos eléctricos que el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) inventarió para abril del 2023.

En 22 cantones cantones no se contabilizó ningún puesto de suministro de electricidad. Vale la pena aclarar que esto no se traduce estrictamente en que no existan puntos de carga en dichos lugares, sino que están ausentes del registro en Plugshare o no están abiertos al público. Además, es importante que sepa que no todas las zonas de carga son universales ya que varían en tipos de cargador y voltaje, entre otras especificaciones que pueden hacer incompatibles los vehículos con las instalaciones.

La Ley N° 9518 de Incentivos y Promoción para el Transporte Eléctrico indica que debe haber por lo menos un centro de recarga cada 80 kilómetros en carreteras nacionales, mientras que en caminos cantonales deberá ponerse en funcionamiento un centro de recarga cada 120 kilómetros.

En la siguiente tabla puede ver la lista completa de todos los puntos por cantón:

Periferias en claroscuros Copiado!

Cuando se analiza la cantidad de cargadores que hay fuera del centro de Costa Rica se observa cierta disparidad en los resultados. Las zonas más turísticas, especialmente las playeras del Pacífico, cuentan con una mayor cantidad de estaciones, mientras que en las de menor atracción suelen escasear.

De los 20 cantones con más puntos de carga, 9 se encuentran fuera de la GAM, en regiones normalmente vinculadas al turismo como el ya mencionado San Carlos (27), pero también en Santa Cruz (15), Liberia (13), Puntarenas (13), Nicoya (12), Osa (12) y Garabito (8).

“Guanacaste, como es un pueblo turístico más fuerte que otras zonas, es en el que más se encuentran cargadores en hoteles y restaurantes”, dice Eric Orlich, presidente de Asomove.

Limón, a pesar de ser una provincia de atractivo turístico, solo cuenta con 14 puntos de carga en cuatro de sus seis cantones: Pococí (6), Talamanca (4), Limón (3) y Siquirres (1). Ni en Matina ni en Guácimo se encontraron estaciones registradas en Plugshare.

San José y Alajuela dominan

Por provincia, solo entre San José y Alajuela se llevan el 53% de las estaciones de carga que hay en el país con un 32% y un 21%, respectivamente, lo que equivale a 109 y 72 puntos.

Sin embargo, esto no necesariamente se traduce en una dominancia vallecentralista, no solo porque la mayoría de las alajuelenses están en San Carlos, sino porque Guanacaste y Puntarenas aportan un 17% y un 14%, más que Heredia (7%) y Cartago (4,7%). Limón, en cambio, es la provincia con menor cantidad de puntos de recarga con un 4,1%.

Avances y retos Copiado!

Para Orlich, Costa Rica ha hecho un gran avance en el nivel de cobertura de red de carga. “Somos uno de los países con mejor cobertura de cargadores. En Costa Rica, en casi cualquier lugar que usted esté a 50 kilómetros encuentra un cargador, entonces, como hay carros eléctricos que pueden andar hasta 500 kilómetros, siempre va a poder llegar a uno”, dice el presidente de Asomove.

Por otro lado, el país todavía tiene que superar el reto de la confiabilidad de los cargadores. “Todavía no es 100% confiable. Puede que yo esté en San Ramón y voy a ir al cargador de Naranjo, que me queda cerca, y llego y no está funcionando. Eso hay que mejorarlo”, considera Orlich.

Insiste en que debe multiplicarse la densidad de cargadores, es decir, que cada centro de recarga cuente con más dispositivos para cargar simultáneamente varios vehículos. “Como Costa Rica está creciendo mucho en carros eléctricos, ya se comienzan a hacer muchas filas (en los centros de carga). Antes un cargador era suficiente y pasaba vacío, ahora no”, agrega.