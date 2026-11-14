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Estos son los cortes de luz programados por el ICE para la semana del 17 al 22 de noviembre

El ICE programó una serie de cortes de energía entre el 17 y el 22 de noviembre. Estos afectarán a varias zonas de Guanacaste, Alajuela y Pérez Zeledón: tome nota

Por Randall Corella Vargas

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El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) programó varias interrupciones en el servicio eléctrico que afectarán a clientes en varias localidades de Alajuela, Guanacaste y Pérez Zeledón.








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Randall Corella Vargas

Randall Corella Vargas

Periodista y publicista alajuelense. Cuenta con más de 25 años de experiencia en periodismo escrito y digital en medios de comunicación nacionales e internacionales. Es, además, diseñador gráfico y coautor del libro Crónica del Centenario sobre la historia del fútbol en Costa Rica.