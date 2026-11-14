Estos son los cortes de luz programados por el ICE para la semana del 17 al 22 de noviembre

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) programó varias interrupciones en el servicio eléctrico que afectarán a clientes en varias localidades de Alajuela, Guanacaste y Pérez Zeledón.
Estas suspensiones se deben a labores de mantenimiento de obras y se llevarán a cabo desde el martes 17 al domingo 22 de noviembre del 2026.
Durante este período, el personal técnico ejecutará intervenciones preventivas y correctivas dirigidas a optimizar la calidad del suministro energético.
A continuación, se detalla el cronograma completo de las suspensiones programadas:
Martes 17 de noviembre
Alajuela, Grecia, Tacares
- Horario: 8:00 a. m. a 1:00 p. m.
- Localidades afectadas: Calle Zoológico.
- Motivo: Mantenimiento.
Guanacaste, Bagaces, Bagaces
- Horario: 8:00 a. m. a 1:00 p. m.
- Localidades afectadas: San Isidro, Iglesia, La Lechería.
- Motivo: Mantenimiento.
Alajuela, Alajuela, Alajuela
- Horario: 8:00 a. m. a 1:00 p. m.
- Localidades afectadas: Sabanilla.
- Motivo: Mantenimiento.
Alajuela, Orotina, Orotina
- Horario: 9:00 a. m. a 3:00 p. m.
- Localidades afectadas: Cuadros, Bajamar, Guacalillo.
- Motivo: Mantenimiento.
Miércoles 18 de noviembre
Alajuela, Alajuela, Alajuela
- Horario: 8:00 a. m. a 1:00 p. m.
- Localidades afectadas: Villa Bonita.
- Motivo: Mantenimiento.
San José, Pérez Zeledón, Barúa
- Horario: 8:00 a. m. a 1:30 p. m.
- Localidades afectadas: Dominicalito.
- Motivo: Mantenimiento.
Guanacaste, Cañas, Porozal
- Horario: 11:00 a. m. a 1:00 p. m.
- Localidades afectadas: Guapinol, Níspero, Colorado, San Joaquín, Limonal, San Buena, Raizal.
- Motivo: Mantenimiento.
Jueves 19 de noviembre
Alajuela, Grecia, Tacares
- Horario: 8:00 a. m. a 1:00 p. m.
- Localidades afectadas: Calle Flores, sector Los Chorros.
- Motivo: Mantenimiento.
Sábado 21 de noviembre
Alajuela, Sarchí, Sarchí Sur
- Horario: 8:00 a. m. a 1:00 p. m.
- Localidades afectadas: Calle Alejandro Castro.
- Motivo: Mantenimiento.
Domingo 22 de noviembre
Alajuela, Alajuela, Alajuela
- Horario: 8:00 a. m. a 1:00 p. m.
- Localidades afectadas: Tropicana, calle ancha.
- Motivo: Mantenimiento.
Recomendaciones para los usuarios afectados
- Carga previa de dispositivos: Para no interrumpir sus actividades durante las suspensiones del servicio eléctrico, asegúrese de recargar por completo sus teléfonos celulares y computadoras portátiles antes de los cortes.
- Atención a equipos médicos: Si utiliza aparatos médicos que dependen de la energía eléctrica, contacte oportunamente a su centro médico para establecer un plan de contingencia.
- Protección de electrodomésticos: Se recomienda desconectar televisores, computadoras y aparatos electrónicos sensibles con el fin de prevenir fallas causadas por variaciones de voltaje al restablecerse el suministro.