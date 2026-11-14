Estos son los cortes de luz programados por el ICE para la semana del 17 al 22 de noviembre

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) programó varias interrupciones en el servicio eléctrico que afectarán a clientes en varias localidades de Alajuela, Guanacaste y Pérez Zeledón.

Estas suspensiones se deben a labores de mantenimiento de obras y se llevarán a cabo desde el martes 17 al domingo 22 de noviembre del 2026.

Durante este período, el personal técnico ejecutará intervenciones preventivas y correctivas dirigidas a optimizar la calidad del suministro energético.

A continuación, se detalla el cronograma completo de las suspensiones programadas:

Martes 17 de noviembre

Alajuela, Grecia, Tacares

Horario: 8:00 a. m. a 1:00 p. m.

8:00 a. m. a 1:00 p. m. Localidades afectadas: Calle Zoológico.

Calle Zoológico. Motivo: Mantenimiento.

Guanacaste, Bagaces, Bagaces

Horario: 8:00 a. m. a 1:00 p. m.

8:00 a. m. a 1:00 p. m. Localidades afectadas: San Isidro, Iglesia, La Lechería.

San Isidro, Iglesia, La Lechería. Motivo: Mantenimiento.

Alajuela, Alajuela, Alajuela

Horario: 8:00 a. m. a 1:00 p. m.

8:00 a. m. a 1:00 p. m. Localidades afectadas: Sabanilla.

Sabanilla. Motivo: Mantenimiento.

Alajuela, Orotina, Orotina

Horario: 9:00 a. m. a 3:00 p. m.

9:00 a. m. a 3:00 p. m. Localidades afectadas: Cuadros, Bajamar, Guacalillo.

Cuadros, Bajamar, Guacalillo. Motivo: Mantenimiento.

Miércoles 18 de noviembre

Alajuela, Alajuela, Alajuela

Horario: 8:00 a. m. a 1:00 p. m.

8:00 a. m. a 1:00 p. m. Localidades afectadas: Villa Bonita.

Villa Bonita. Motivo: Mantenimiento.

San José, Pérez Zeledón, Barúa

Horario: 8:00 a. m. a 1:30 p. m.

8:00 a. m. a 1:30 p. m. Localidades afectadas: Dominicalito.

Dominicalito. Motivo: Mantenimiento.

Guanacaste, Cañas, Porozal

Horario: 11:00 a. m. a 1:00 p. m.

11:00 a. m. a 1:00 p. m. Localidades afectadas: Guapinol, Níspero, Colorado, San Joaquín, Limonal, San Buena, Raizal.

Guapinol, Níspero, Colorado, San Joaquín, Limonal, San Buena, Raizal. Motivo: Mantenimiento.

Jueves 19 de noviembre

Alajuela, Grecia, Tacares

Horario: 8:00 a. m. a 1:00 p. m.

8:00 a. m. a 1:00 p. m. Localidades afectadas: Calle Flores, sector Los Chorros.

Calle Flores, sector Los Chorros. Motivo: Mantenimiento.

Sábado 21 de noviembre

Alajuela, Sarchí, Sarchí Sur

Horario: 8:00 a. m. a 1:00 p. m.

8:00 a. m. a 1:00 p. m. Localidades afectadas: Calle Alejandro Castro.

Calle Alejandro Castro. Motivo: Mantenimiento.

Domingo 22 de noviembre

Alajuela, Alajuela, Alajuela

Horario: 8:00 a. m. a 1:00 p. m.

8:00 a. m. a 1:00 p. m. Localidades afectadas: Tropicana, calle ancha.

Tropicana, calle ancha. Motivo: Mantenimiento.

Las autoridades recomiendan cargar su celular antes de los cortes eléctricos. (Canva /Canva)

Recomendaciones para los usuarios afectados