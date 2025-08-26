Estos son los negocios que sustituirán a Forever 21 en Avenida Escazú y Multiplaza Curridabat

Luego de que se confirmara que la marca nacional La Confianza ocupará el espacio que dejó Forever 21 en el centro comercial Lincoln Plaza de Moravia, El Financiero confirmó cuáles marcas llenarán el espacio de esta marca en Multiplaza Curridabat y Avenida Escazú.
En el caso de Avenida, que fue el último local que Forever 21 abrió en Costa Rica, su sustituto será el restaurante estadounidense Yard House, una franquicia que se caracteriza por servir cerveza de barril y que fue anunciada en agosto de 2023. Aunque de momento no hay fecha oficial de apertura, ya hay signos visibles de que será ese comercio el que llenará el espacio de Forever 21.
Costa Rica será la primera sede internacional de la marca, que será operado por AR Holdings.
En el caso de Multiplaza Curridabat, Lindsay Meneses, gerente de mercadeo de la cadena, ratificó a este medio que el sustituto de la tienda estadounidense de ropa será Miniso, una cadena minorista de variedad que ofrece productos de diseño y calidad a precios accesibles, enfocados en la vida diaria y el estilo moderno.
Meneses indicó que el local tiene una extensión de 1.265 metros cuadrados.
La firma estadounidense Forever 21 cerró todos sus locales en Costa Rica, sus cierres empezaron el 17 de marzo del 2025. Tenía operaciones en City Mall de Alajuela, Avenida Escazú, Multiplaza Curridabat y Plaza Lincoln.
Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.
En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.