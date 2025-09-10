Evite la presa este fin de semana largo: ¿cuánto vale un vuelo a Tamarindo o Nosara?

El 13, 14 y 15 de setiembre conforman uno de los denominados fines de semana largos, pues este año el feriado de la independencia es lunes.

Y varios días libres pueden transformarse en unas breves vacaciones, en especial si las personas toman vacaciones en días posteriores: al final por una semana tendrían que sacar cuatro días en lugar de cinco.

Ahora, para aprovechar esos días libres en sitios turísticos tiene la opción usar varias horas en el viaje si lo hace por tierra o unos minutos si el presupuesto le alcanza para el traslado aéreo en las aerolíneas locales.

¿Cuál es el costo de desplazarse a algunos puntos por la vía aérea? Estos son los precios que tenían las dos aerolíneas de vuelos regulares este 9 setiembre para viajes de ida y vuelta desde el aeropuerto Juan Santamaría.

Sansa

Destino: Liberia.

Ida: 13 de setiembre.

Regreso: 15 de setiembre.

Precio: desde $280 hasta $310.

Destino: Tamarindo.

Ida: 13 de setiembre.

Regreso: 15 de setiembre.

Precio: desde $280 hasta $310.

Destino: Limón.

Ida: 13 de setiembre.

Regreso: 15 de setiembre.

Precio: desde $240 hasta $260.

Costa Rica Green Airways

Destino: Cóbano.

Ida: 13 de setiembre.

Regreso: 15 de setiembre.

Precio: desde $261 hasta $342.

Destino: Nosara.

Ida: 13 de setiembre.

Regreso: 15 de setiembre.

Precio: desde $300 hasta $360.