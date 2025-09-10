Negocios

Evite la presa este fin de semana largo: ¿cuánto vale un vuelo a Tamarindo o Nosara?

¿Quiere evitar las presas este fin de semana? Una opción es ir a destinos turísticos por vía aérea, pero requiere de más presupuesto.

Por Sergio Morales Chavarría

El 13, 14 y 15 de setiembre conforman uno de los denominados fines de semana largos, pues este año el feriado de la independencia es lunes.








