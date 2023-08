Exempleados de Tesla hablan de las precarias condiciones laborales: gente durmiendo en el suelo y colapsando por deshidratación

Algunos testimonios son sorprendentes: gente colapsando por deshidratación luego de pasar 12 horas intensas de trabajo y tener que dormir en el suelo o personal prácticamente obligado a trabajar sobre aguas residuales para no parar la producción.

Esto fue lo que varios extrabajadores de le compañía automotriz narraron en el podcast “Land of the Giants” producido por el medio “The Verge”.

“Lo que vi fue un montón de gente durmiendo en el suelo, gente trabajando 10, 12 horas al día, seis, siete días a la semana”, describió Carlos Gabriel, un exempleado de Tesla que trabajó en la compañía en 2020, sobre su experiencia en la fábrica de Fremont.

Musk también ha dicho que dormía en el suelo de la fábrica de vez en cuando.

Tesla está en el ojo de la polémica luego de que un grupo de exempleados narraran sobre las condiciones precarias que viven dentro de la compañía. Foto: AFP (PEDRO PARDO/AFP)

Denis Duran, un exempleado de Tesla que empezó a trabajar para la empresa en 2014, durante el aumento de la producción del Model 3, explica en el podcast que recuerda haber visto a otro trabajador vomitar en el suelo de la fábrica y desmayarse por deshidratación.

También asegura que recordaba una fuga de aguas residuales sin tratar en la que a algunos trabajadores de Tesla se les dijo que siguieran trabajando.

Las revelaciones de antiguos trabajadores de Tesla indudablemente arrojan luz sobre un aspecto poco conocido y a menudo velado de la producción de estos renombrados carros eléctricos.

Aunque algo en lo que parecen concordar varios de los excolaboradores es que habría sido imposible cumplir los ambiciosos objetivos propuestos sin la vehemencia de Musk. Huibert Mees, ingeniero jefe de la suspensión del Model S que trabajó en Tesla de 2009 a 2015 antes de marcharse a Apple, dijo que la compañía de vehículos eléctricos nunca habría tenido éxito sin la determinación de Musk.

“Hacer algo así en el tiempo que tuvimos con los recursos que teníamos, el dinero que teníamos, no hay otra manera de hacerlo”.

Habría que preguntarse si el fin justifica los medios, sobre todo, luego de escuchar las condiciones en la que estos excolaboradores se vieron obligados a trabajar.