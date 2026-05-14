Negocios

¿Existen consumidores leales a las marcas hoy en día? Vea lo que dice experto de Unimer

Los resultados completos se presentarán el próximo 19 de mayo en el evento Perfil del Consumidor 2026

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Por Brandon Flores

En un mercado altamente competitivo, saturado de opciones, marcas e información para los consumidores, ¿es realista que existan compradores verdaderamente leales y “casados” con una marca o producto? Resulta difícil imaginar que haya alguien en el país que no haya sentido la curiosidad de experimentar con múltiples marcas dentro de una misma categoría de productos.








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Perfil del consumidor 2026Unimer
Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

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